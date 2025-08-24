Un colectivo chocó en el Hospital de Urgencias y nueve chicos resultaron heridos

El chofer trasladaba a una pasajera descompensada cuando perdió el control del vehículo. Las víctimas fueron atendidas y se recuperan.

Un accidente ocurrido en pleno centro de Córdoba generó conmoción este domingo, cuando un colectivo de la empresa Coniferal protagonizó un violento accidente en el Hospital de Urgencias . El episodio dejó como saldo nueve menores lesionados y una mujer descompensada que era trasladada de urgencia. Todas las víctimas fueron asistidas y se encuentran fuera de peligro, según confirmaron.

El incidente se produjo durante la tarde, cuando el chofer de la unidad ingresó hasta la zona destinada a ambulancias del hospital , ubicado sobre calle Catamarca. El conductor intentaba llegar con rapidez para que una pasajera que viajaba en la unidad pudiera recibir asistencia médica inmediata , ya que había sufrido una descompensación.

En medio de la urgencia, el colectivero no alcanzó a frenar y terminó colisionando contra el alero de ingreso a emergencias. El estruendo generó corridas, gritos y momentos de tensión tanto en el interior del transporte como en el centro de salud.

Colectivo chocó contra un hospital en Córdoba

Nueve chicos lesionados

Dentro del colectivo viajaban varios pasajeros, entre ellos un grupo de menores que resultaron lesionados tras el impacto. En total, nueve chicos fueron atendidos por el personal médico del hospital. Aunque algunos presentaban golpes y contusiones, las autoridades confirmaron que ninguno sufrió heridas graves.

La mujer que había sufrido la descompensación fue asistida de inmediato y estabilizada por los equipos médicos, que desplegaron un operativo de urgencia en paralelo a la atención de los menores.

Caos en el ingreso al hospital

Testigos indicaron al diario La Voz del Interior que el accidente provocó gran conmoción entre pacientes y familiares que aguardaban en la guardia. Hubo corridas y gritos, en un contexto de desconcierto hasta que se confirmó que la situación estaba bajo control.

colectivo chocó contra un hospital en Córdoba (2)

El conductor del colectivo también fue evaluado por personal médico, aunque no presentó lesiones de consideración.

Efectivos policiales acudieron rápidamente al lugar y resguardaron la zona, mientras se realizaban las tareas de asistencia. Además, se iniciaron las pericias correspondientes para determinar con precisión cómo se produjo el choque.

Una de las principales hipótesis apunta a que el chofer, en su intento de llegar lo más rápido posible al hospital, ingresó con la unidad a un sector restringido para ambulancias y perdió el control en la maniobra final de frenado.

El impacto provocó daños materiales en la estructura del hospital, principalmente en el alero de emergencias, lo que será evaluado en los próximos días por personal especializado para determinar las reparaciones necesarias.

“Por suerte no hubo heridos de gravedad”, señalaron desde la Policía, destacando el rápido accionar del personal médico del Hospital de Urgencias, que logró contener la emergencia y asistir a las víctimas.