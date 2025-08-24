Elecciones, dólar y tasas: los 5 factores que agitan el mercado financiero argentino

La agenda política, en especial las próximas elecciones legislativas, sigue siendo el factor más influyente en el ánimo de los inversores y analistas.

Los mercados financieros viven un escenario complejo con varios factores que mantienen a inversores y analistas en un estado de incertidumbre que condiciona movimientos y genera volatilidad.

La agenda política, en especial las próximas elecciones legislativas , sigue siendo el factor más influyente en el ánimo del mercado. Los golpes en el Congreso, como la anulación del veto al aumento en las prestaciones por discapacidad, provocó caídas abruptas en bonos dolarizados y un retroceso casi total de ganancias bursátiles.

Estas medidas dejaron en evidencia para los inversores la fragilidad de los acuerdos fiscales y la dificultad que tendrá el Gobierno para consolidar un superávit que permita reducir el riesgo país . El foco está especialmente puesto en los resultados de las elecciones de la provincia de Buenos Aires del 7 de septiembre, consideradas cruciales para aliviar algo la incertidumbre política.

ministerio economia nacion -VALIDA 1200- Desde el ministerio de Economía dictaminaron el cierre de tres fondos fiduciarios.

A esto se suma un marcado aumento de las tasas en pesos, algo que aceleró el nerviosismo en el sistema financiero. La decisión oficial de eliminar las Letras Fiscales de Liquidez (LEFI) dejó al mercado sin una referencia clara y una disparada del costo del dinero. Los bancos y entidades financieras respondieron con incrementos sustanciales en las tasas de los plazos fijos, que llegaron al 55% anual en algunos casos, mientras que bonos públicos rinden actualmente cerca del 60% en pesos. Esta situación no solo encarece la inversión en activos bursátiles sino que frena la actividad económica, ya que eleva considerablemente el costo del crédito y dificulta el acceso a financiamiento.

El impacto del dólar y la inflación

Otro factor que complica el entorno es la evolución del tipo de cambio. Aunque en abril el Gobierno consiguió eliminar el cepo cambiario sin provocar un salto brusco, durante julio aumentó 14% el dólar blue, lo que volvió a poner sobre la mesa la inquietud por la paridad del peso. El Banco Central mantiene una estrategia de equilibrio entre las tasas y el tipo de cambio, pero la expectativa de una corrección cambiaria estimada del 10% todavía genera dudas. Esta tensión afecta directamente el apetito inversor, que prefiere mantener posiciones cortas para evitar pérdidas por fluctuaciones inesperadas.

Por otra parte, la inflación, aunque parece rondar el 2% en agosto, sigue representando un foco de preocupación. Los datos más recientes muestran una suba sensible en los precios mayoristas y un impacto parcial del aumento cambiario en la estructura de costos. La continuidad o no de esta estabilización será determinante para la definición del panorama económico hacia fin de año, con una inflación interanual para el año proyectada en 27%, según informes de varios bancos internacionales para quienes la baja inflacionaria debería consolidarse desde septiembre.

Finalmente, la actividad económica refleja signos de enfriamiento que también pesan en la evaluación de los activos financieros. El PBI muestra signos de desaceleración, con una estimación de crecimiento que fue recortada recientemente por entidades financieras internacionales, desde un 5,3% al 4,7% para este año, debido en gran parte al efecto de las tasas elevadas sobre el consumo y la producción. Indicadores sectoriales como la venta de autos y la producción industrial mostraron caídas en julio, lo que agrava la percepción de que el impulso de la economía todavía no encuentra fuerza suficiente.

En conjunto, estos cinco factores convergen para dictar la pauta del actual momento del mercado financiero argentino, donde la falta de certidumbre política, un costo del dinero elevado, la dinámica cuestionada del dólar, la inflación aún latente y un crecimiento económico debilitado conforman un ambiente de espera y cautela. La evolución de estos elementos en las próximas semanas, especialmente alrededor de los hitos electorales del 7 de septiembre y el 26 de octubre, marcará el rumbo de los inversores y del mercado en general.