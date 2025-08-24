Ruca Che está de fiesta y lo celebra a lo grande, con entrada libre y gratuita: fecha y horario

Cumple 30 años, el 30 de agosto, y lo quiere festejar con todos los neuquinos. Chocolate caliente, premios, música, patio gastronómico y mucho más.

Con una renovación integral, Ruca Che festeja a lo grande y con la gente el 30 de agosto.

El Estadio Ruca Che está de fiesta. A 30 años de su inauguración, el mítico espacio deportivo y cultural de la ciudad de Neuquén reabre sus puertas con una renovación integra l y lo celebra con una jornada única, abierta a toda la comunidad.

Este sábado 30 de agosto , desde las 9 de la mañana, la "casa de la gente" recibirá a familias, deportistas y curiosos con entrada libre y gratuita, para vivir una jornada repleta de actividades, música, sorteos, patio gastronómico y muchas sorpresas.

"Los pasillos tienen una historia increíble que queremos poner en valor para disfrutar. La idea es que las generaciones venideras también reciban un estadio competitivo, que se preste para competencias nacionales e internacionales y genere un impacto también económico en la ciudad", expresó Federico Bolan, vicepresidente de ECyDENSE (Emprendimientos Culturales y Deportivos Neuquinos Sociedad del Estado), la organización que lidera el proyecto de renovación.

Durante tres décadas, el Ruca Che, ubicado en Antártida Argentina 3900- fue escenario de momentos inolvidables: desde partidos de la Selección Argentina de básquet y torneos preolímpicos, hasta shows memorables como el de Diego Maradona en el recordado Showbol. También fue sede de eventos solidarios como la campaña de vacunación durante la pandemia y recitales multitudinarios con figuras que la rompieron. Hoy, ese legado se resignifica con una obra que no es solo estética, sino estructural, funcional y estratégica.

“No se trató solo de pintura o cartelería. Antes de encarar el nuevo piso, reparamos el techo. Había goteras que generaban cascadas en las gradas. Era una deuda histórica con el estadio y con la comunidad”, explicó el referente de Provincia, en diálogo con Depende del Viento, el programa que sale por streaming de LM Play.

Piso nuevo y de guatambú

Uno de los puntos más destacados de la renovación fue la instalación de un nuevo piso multipropósito, realizado por Tecnopiso, la misma empresa -con sede en Santa Fe- que lo construyó hace 30 años. "Cuando les contamos el proyecto, dijeron ‘chicos, bajamos el costo para poder hacerlo nosotros’. Fue un gesto lindo", relató Bolan. El nuevo parquet, de madera de guatambú, está en su etapa final de pulido y barnizado, y listo para competencias de alto nivel.

EL parquet viejo, que tiene la misma edad que el estadio, quedó en muy mal estado, por lo que no se puede donar. Sin embargo, desde la organización que lleva adelante la remodelación integral, le encontraron la vuelta para transformar el material en una estatua que va a quedar firme en el patio, donde a futuro también se proyecta un espacio gastronómico a cielo abierto. "La vamos a mostrar el sábado 30 de agosto", anticipó Bolan.

La escultura simbólica que será inaugurada está realizada con trozos del viejo piso, una obra abstracta que busca representar el espíritu del Ruca Che como espacio de encuentro y comunidad.

"Queremos que las generaciones que vienen encuentren un estadio competitivo, listo para ser usado. Que no haya que volver a ponerlo a punto cada vez", sostuvo Bolan.

Pero el objetivo va más allá de lo deportivo. Desde Ecydense quieren posicionar al Ruca Che como un epicentro del turismo deportivo y cultural, capaz de atraer eventos nacionales e internacionales. Por eso, convocaron a referentes técnicos de la Federación Internacional de Básquet (FIBA) para asesorar en las reformas necesarias para homologar el estadio. "No queremos hacer reformas a ciegas. Vamos a cuidar cada peso, pero con la certeza de estar dejando un legado sólido" , subrayó.

El festejo del sábado incluirá juegos inflables, patio gastronómico, chocolate caliente, premios, kermés, música, exhibiciones deportivas, amistosos de básquet y otras sorpresas. También se hará entrega de fragmentos del parquet original a personas que fueron clave en la historia del estadio.

"Como cuidamos el mango, las reformas tienen que ser certeras, no podemos hacer una cosa que esté mal". Federico Bolan, vicepresidente de la organización que lleva a cabo la remodelación del Ruca Che.

En un futuro no lejano, puede ser que el Ruca Che homologado por la FIBA pueda ser el escenario indicado para un Ferro-Boca o un Argentina-Colombia. "Esa es la búsqueda. a la Argentina no le sobran lugares. Entonces, imaginate que aparezca una plaza en Neuquén para esto. Yo creo que puede andar muy bien. Puede ser caro, pero no le tenemos miedo porque vamos a juntar las voluntades necesarias. Más allá, la idea se tiene que instalar en la sociedad", reflexionó.

El festejo a lo grande: 30 de agosto

Mientras tanto, afinan todos los detalles para vivir una gran fiesta este sábado 30 de agosto. El estadio abrirá sus puertas a las 9 d la mañana para recibir a las familias y a todas las personas con deseos de tomar un chocolate caliente, escuchar a la Banda de la Policía de Neuquén y disfrutar de algunos espectáculos. "Vamos a hacer entregas de pedacitos de parquet a personas que fueron realmente importantes en todo este camino y habrá muchas sorpresas más", adelantó Bolan.

Recordemos que es un evento con entrada libre y gratuita. "Nosotros queremos que se apropien del espacio. Es la casa de la gente. Ordenados, vamos a entrar todos y será una gran fiesta", previó.

Más adelante, desde la organización procuran generar en el Ruca Che una unidad de negocio que le sirva a las marcas, como hace 30 años acompañaron YPF, Orígenes, Adidas, Interlagos y otras más. "Queremos volver a eso, a que las marcas y los privados entiendan que la publicidad en el Ruca Che anda y anda muy bien, ya sea por deporte, por espectáculos o por las transmisiones de los deportes", expresó.

Dependiendo de cómo se arme el escenario, el Ruca Che puede tener una capacidad estimada que oscila entre las 4.000 y 5.000 personas.

"Ojalá se vengan cosas grandes y que esta remodelación sirva para acaparar nuevos deportes, que nos visiten selecciones o equipos importantes", cerró.