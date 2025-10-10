Alto tránsito en los pasos fronterizos por el fin de semana largo: los horarios para cruzar a Chile

Los Pasos Internacionales Cardenal Samoré y Pino Hachado reflejaron una vez más el interés de cientos de personas que aprovechan unos días extra para pasar al vecino país.

Largas filas de vehículos se formaron en horas de la mañana para cruzar la frontera en Pino Hachado y Cardenal Samoré (Archivo).

Con el inicio del fin de semana largo , muchos nequinos y vecinos de otras localidades del Alto Valle aprovecharon la oportunidad para hacerse una escapada a Chile a hacer compras y pasear un poco. Los pasos fronterizos de Neuquén reflejaron un movimiento constante, sobre todo hacia Villa La Angostura, en el cruce por Cardenal Samoré, donde muchos tuvieron que enfrentar largas colas debido al alto volúmen de vehículos.

Incluso, como suele pasar en otras fechas clave, hubo gente que decidió pasar la noche durmiendo en los autos o en las inmediaciones para ser de los primeros en atravesar el paso fronterizo cuando personal de Gendarmería levantó la barrera de ingreso. Se supo que en Cardenal Samoré, sobre todo, las filas de vehículos superaban los 4 kilómetros de extensión y los tiempos de espera excedían holgadamente la hora reloj, lo que pudo haber generador cierto malestar entre los viajeros.

Desde Migraciones se recordó que los pasos internacionales que conectan Neuquén con Chile permanecen abiertos de 8 a 19 horas. En cualquier caso, se recomendó a la población en tránsito que viaje con anticipación y lleve toda la documentación que solicitan las autoridades para evitar contratiempos innecesarios.

Paso Pino Hachado

El otro paso estratégico para conexiones turísticas y comerciales con el país trasandino tuvo bastante movimiento, pero no registró las largas filas del Cardenal Samoré. Desde Pino Hachado indicaron a LMNeuquén que el tránsito "fue constante, pero fluído, sin demoras".

Por el momento, todos los pasos fronterizos -Pino Hachado, Icalma, Hua Hum, Mamuil Malal y Cardenal Samoré- están habilitados con preocaución debido a la presencia de posibles sectores con hielo y barro.

Qué dicen los pronósticos del tiempo

Las condiciones meteorológicas no indican señales de alerta para la zona cordilerana, aunque rige la advertencia por viento zonda en un sector de Neuquén que comprende Este de Loncopué, Este de Picunches, Este de Ñorquín, Oeste de Añelo, Oeste de Pehuenches, Sur de Chos Malal y Sur de Minas, sobre todo en horas de la tarde noche de este viernes.

"El área será afectada por viento Zonda con velocidades de entre 30 y 40 km/h, y ráfagas que podrían alcanzar los 65 km/h. Este fenómeno puede provocar una reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy baja", indica el Sistema de Alerta Temprana del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Recomendaciones al viajar

Por lo tanto, las personas que viajen o ya estén circulando por estas zonas de la provincia deben prestar especial atención a las recomendaciones del SMN cuando hay alerta por viento zonda. Estas son:

Asegurá los elementos que puedan volarse.

Mantenete alejado de los árboles ya que la fuerza del viento podría quebrar alguna de sus ramas.

No estaciones tu vehículo bajo los árboles.

Mantené cerrada tu casa de la manera más hermética posible.

En caso de que vos o alguien más se vea afectado por este fenómeno, comunícate con los organismos de emergencias locales. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Recordemos que el viento zonda se caracteriza por ser un viento fuerte, muy seco y de elevada temperatura. "Se produce bajo determinadas condiciones climáticas, durante el período comprendido entre mayo y noviembre, en las regiones ubicadas al pie de la Cordillera de Los Andes desde la provincia de Neuquén hasta la de Jujuy", menciona el sitio del gobierno nacional.