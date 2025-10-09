Javier Milei habló sobre las próximas elecciones: "Este es un momento bisagra en nuestra historia"

Milei estuvo presente en San Rafael y brindó un discurso ante empresarios para impulsar la candidatura de Luis Petri a diputado. Qué dijo.

El presidente Javier Milei estuvo presente en Mendoza a casi dos semanas de las elecciones legislativas . En el marco de su recorrida de campaña, brindó un discurso en el "Almuerzo de las Fuerzas Vivas" ante empresarios en la Cámara de Comercio de San Rafael. La visita fue con el objetivo de impulsar la candidatura a diputado de Luis Petri, actual ministro de Defensa.

En su discurso, hizo un fuerte diagnóstico sobre el panorama electoral. "Así como nos espera un futuro prometedor si continuamos llevando a cabo las reformas que el país necesita para crecer de forma irreversible, también estamos cerca de tirar a la basura todo lo que hemos logrado ", advirtió. "Este es un momento bisagra en nuestra historia ", aseveró.

Esta visita a suelo mendocino se da en medio de un contexto político bastante complejo para el oficialismo. Días atrás, un gran escándalo vinculado a José Luis Espert los encontró en un complejo escenario, que obligó al economista a bajar su candidatura y ya no sea quien encabece la lista en provincia de Buenos Aires.

milei petri mendoza

Milei llamó a los empresarios mendocinos a "profundizar las reformas promercado"

Tras elogiar la producción vitivinícola de la provincia y calificarla como "la excepcionalidad argentina", aseguró que agradece "el gran sacrificio que están haciendo" los empresarios locales. Acto seguido, sumó: "Solo les pido que, ahora, no nos dejemos engañar por las promesas vacías de la política tradicional y nos mantengamos más firmes que nunca en este sendero".

En tal sentido, apuntó a la reforma laboral y llamó a "profundizar las reformas promercado que la Argentina necesita para salir adelante".

El mandatario fue recibido por el gobernador Alfredo Cornejo, quien destacó su participación en este evento. El mismo tuvo lugar en la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria.

milei intervencion mendoza

"Como demuestra Mendoza, Argentina sólo necesita que los políticos no interfieran y los dejen producir", expresó en un discurso de tono moderado que fue celebrado por la mayoría de los presentes.

Durante su intervención, el Presidente puso a la vitivinicultura mendocina como "ejemplo" del potencial del sector privado y aprovechó para cuestionar el modelo del "Estado presente". Además, adelantó que busca avanzar con sus reformas una vez que el Congreso tenga una "nueva composición" tras las próximas elecciones.

"Debemos reformar nuestro sistema liberal"

En otro pasaje de su intervención, mencionó que el país debe reformar el sistema laboral, "para que crear empleo sea cada vez más sencillo y así haya cada vez más empresas contratando personal".

"Es importante tener en cuenta la secuencialidad porque si nosotros arrancamos bajando impuestos eso libera recursos en el sector privado y eso permite hacer una reforma laboral en un contexto donde crece la cantidad de trabajo y crecen los salarios", explicó el presidente.

"Debemos elegir entre volver a ser el país próspero que supimos ser, cuando llegamos al siglo XX, o retornar al modelo empobrecedor, del último siglo", sostuvo.

"Esa es la agenda reformista que estamos planeando para llevar a cabo a partir del 11 de diciembre de este año cuando la composición de las cámaras sean no tan hostiles como lo son ahora", completó el presidente.