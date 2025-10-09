Allanaron la casa y las oficinas de José Luis Espert por presunto lavado de dinero

Investigan supuestas transferencias de dinero de parte de Fred Machado, el empresario narco que fue detenido en las últimas horas.

Este jueves por la mañana, la Justicia ordenó un allanamiento en la casa donde vive el diputado de La Libertad Avanza ( LLA ), José Luis Espert por la causa de lavado de dinero.

Espert se encontraba en la vivienda -ubicada en Beccar -en el momento que llegaron las autoridades. Investigan supuestas transferencias de dinero de parte de Fred Machado , el empresario narco que fue detenido en las últimas horas.

Las medidas fueron ordenadas por el juez de San Isidro, Lino Mirabelli, quien lleva adelante la causa en la que se lo investiga a Espert por presunto lavado de dinero, originada tras la denuncia de Juan Grabois días atrás.

Allanamiento en la casa de Espert

En paralelo, la Policía Federal Argentina (PFA) allana desde este mediodía el despacho de José Luis Espert en el Congreso de la Nación. Desde anoche el lugar permaneció cerrado con custodia y fajas de clausura.

Tras la aprobación de Diputados al pedido del juez Maribelli, se procedió al allanamiento y clausura de las oficinas del economista. Es el procedimiento habitual para avanzar sobre los funcionarios protegidos por los fueros.

allanamiento en el despacho en diputados

José Luis Espert pidió que la causa de lavado de dinero pase a Comodoro Py

Espert requirió que la causa que tramita en San Isidro en la que fue imputado por lavado de activos -por la transferencia millonaria que le hizo "Fred" Machado-, pase a la justicia de Comodoro Py.

En los tribunales de Retiro tramita una investigación abierta por los 36 vuelos que Espert realizó en los aviones de Fred Machado, cuya extradición a Estados Unidos fue confirmada por la Corte Suprema.

La investigación original era más amplia, por lavado de activos en el marco de la campaña presidencial 2019, pero luego se avanzó sobre los vuelos. Fuentes judiciales confirmaron que el juez Marcelo Martinez de Giorgi a cargo de la causa de los vuelos ya pidió "la certificación de la causa que tramita en San Isidro, para poder resolver".

La causa de los vuelos la lleva adelante el juez Martínez de Giorgi, mientras la investigación por la transferencia de 200 mil dólares está a cargo del juez de San Isidro Lino Mirabelli.

La contabilidad del Bank Of América confirma la transferencia de u$s 200.000 del narcotraficante Fred Machado a José Luis Espert. La documentación está en la causa que tramita en Estados Unidos.

En esta última causa Espert fue imputado por el fiscal Federico Domínguez y el juez Mirabelli ya pidió medidas contra el diputado libertario relacionadas con sus bienes y cuentas bancarias, según trascendió de fuentes judiciales.

La Cámara de Diputados aprobó anoche el pedido del juez Mirabelli para realizar medidas contra Espert.

La denuncia de Grabois, en base a los expedientes de la Justicia norteamericana

Por su parte, Juan Grabois solicitó que se investigue si los movimientos de esos fondos "se corresponden con una maniobra de lavado de activos". El equipo de Argentina Humana y del diputado de Unión por la Patria Rodolfo Tailhade realizaron una investigación sobre la relación entre Espert y Machado por esta transferencia al legislador.

La denuncia sostiene, según publicó La Nación, que el diputado percibió "al menos la suma de 200.000 dólares de parte de una banda criminal que formaba parte de estructuras mafiosas ligadas al narcotráfico, y que se encuentra siendo juzgada en el fuero criminal del Distrito Judicial Este de Texas, Estados Unidos".

Esta acusación de Grabois se apoya en expedientes de la Justicia norteamericana. En ellos aparece el nombre de Espert en un cuadro que detalla transferencias de Machado y que, según el candidato a diputado nacional, fue usado como prueba por la fiscalía de Texas. Se trata de documentación del Bank of America que muestra el recorrido del dinero hasta llegar a una cuenta vinculada al diputado argentino el 22 de enero de 2020.