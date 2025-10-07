El diputado José Luis Espert fue imputado por presunto lavado de dinero

La Justicia hizo lugar a una denuncia que realizó Juan Grabois. Se investigará si es dinero producto del narcotráfico o lavado de activos.

El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez promovió una investigación contra el diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) José Luis Espert , por presunto lavado de dinero.

Juan Grabois , dirigente de Patria Grande fue quien realizó la denuncia contra Espert a raíz de los 200.000 dólares que el diputado libertario cobró en 2020 por parte de Federico "Fred" Machado , a quien ahora la Corte Suprema habilitó este martes su extradición a Estados Unidos por una causa de narcotráfico.

Según reveló Clarín, el fiscal abrió formalmente una investigación contra el diputado y le solicitó las primeras medidas de prueba. El juez federal Lino Mirabelli delegó la causa en la Fiscalía por lo que Domínguez estará a cargo de la investigación. Se buscará determinar si la transferencia fue para lavar dinero producto del narcotráfico u otro delito.

La denuncia de Grabois, en base a los expedientes de la Justicia norteamericana

Por su parte, Juan Grabois solicitó que se investigue si los movimientos de esos fondos "se corresponden con una maniobra de lavado de activos". El equipo de Argentina Humana y del diputado de Unión por la Patria Rodolfo Tailhade realizaron una investigación sobre la relación entre Espert y Machado por esta transferencia al legislador.

La denuncia sostiene, según publicó La Nación, que el diputado percibió "al menos la suma de 200.000 dólares de parte de una banda criminal que formaba parte de estructuras mafiosas ligadas al narcotráfico, y que se encuentra siendo juzgada en el fuero criminal del Distrito Judicial Este de Texas, Estados Unidos".

Esta acusación de Grabois se apoya en expedientes de la Justicia norteamericana. En ellos aparece el nombre de Espert en un cuadro que detalla transferencias de Machado y que, según el candidato a diputado nacional, fue usado como prueba por la fiscalía de Texas. Se trata de documentación del Bank of America que muestra el recorrido del dinero hasta llegar a una cuenta vinculada al diputado argentino el 22 de enero de 2020.

Esta es la segunda causa contra Espert por su relación con Machado. La primera está a cargo del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi y de la fiscal Alejandra Mangano es por el financiamiento de la campaña de 2019. En aquel momento, el imputado hizo entre abril y agosto de ese año 36 viajes en aviones privados del empresario, cinco compartidos.

Esos vuelos no fueron declarados como gastos o financiamiento de la campaña y se abrió una investigación judicial en la que este lunes declaró Horacio Rodríguez, el ex presidente de Med Aviación.

Las contradicciones en el relato de Espert

El diputado de La Libertad Avanza cambió varias veces su versión sobre el presunto pago de US$200.000 de parte del empresario Machado en los últimos días.

Al principio, negó la operación y la atribuyó a una "maniobra" de Juan Grabois basada en un "excel trucho". Sin embargo, tras la aparición de documentos judiciales de Estados Unidos que confirmaban la transferencia, admitió por primera vez el cobro.

Según explicó, el dinero correspondía a un trabajo como economista para una mina en Guatemala. Pero entre el jueves y el sábado dio dos versiones opuestas: primero dijo que la empresa era solo "vinculada" a Machado, y que había tratado el tema con un tal Iván Morales.

Luego, en una entrevista radial, aseguró que la minera era directamente propiedad de Machado y que el contrato lo firmaron antes de su candidatura presidencial de 2019.

