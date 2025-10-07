"El error de Espert fue negarme": Fred Machado rompió el silencio tras el escándalo

En medio del escándalo, el empresario que está en prisión domiciliaria reveló como ayudó al diputado de LLA. “No soy narco, soy un tipo que se equivocó”.

El empresario está convencido de que lo usaron para tapar una red más grande que mezcla aviones, dinero, política y justicia internacional.

Luego de la tensión política que atravesó La Libertad Avanza (LLA), el empresario Fred Machado habló por primera vez y apuntó directamente contra el diputado José Luis Espert .

El empresario argentino, que se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria, investigado por estafas millonarias y narcotráfico, afirmó que ayudó económicamente al diputado en sus inicios. "El error de José Luis Espert fue negarme" , dijo.

En una entrevista con NA, Machado reveló que firmó un contrato con José Luis Espert en 2019 por más de u$s200.000 . "Lo hice por lástima, no era el Espert de ahora, el de 'cárcel o bala'. En ese momento me pareció un tipo noble , con una causa honesta”, explicó.

“No soy narco, soy un tipo que se equivocó”, agregó. El empresario está convencido de que lo usaron para tapar una red más grande que mezcla aviones, dinero, política y justicia internacional.

espert con fred machado

"Le presenté un avión y lo ayudé con unos mangos"

Machado habló con tono firme, como quien busca despejar versiones. Aseguró estar cansado de los rumores y decide aclarar su situación: "Yo no fumé en mi vida, no tomé. Ya está. Apoyé a Espert, el tipo me negó… ¿Qué querés que le haga?".

Durante la conversación, el ex amigo del diputado libertario no disimula su enojo. "Hicieron un personaje que no existe, y eso aceleró mi causa. Es una locura", afirmó.

En su relato, se muestra una combinación de enojo y decepción. "Todo esto se volvió una bola de nieve que me afecta a mí. No es culpa mía que Espert me haya negado. Es un error, porque no fue un apoyo oculto ni millonario. Le presté un avión de un amigo, lo ayudé con unos mangos", explicó.

De esta forma, negó que hayan sido transferencias millonarias y dijo: "Lo ayudé con un contrato, con logística y algunos gastos. Nada más".

Las transferencias a José Luis Espert, viajes y más

Sobre la ayuda económica que brindó a Espert, dijo haberlo ayudado en sus inicios en 2019 con "más de 200 mil dólares". Reveló que es real que hubo un contrato y que lo hizo "como para darle una mano". "La transferencia se hizo desde Aircraft Guarantly pero en 2020. Después vino la pandemia. Me llamó y me dijo: "vamos a retomar lo del trabajo este", y yo ya estaba con este problema porque empieza en septiembre del 2020", detalló.

Por otra parte, se hizo eco del viaje a Viedma el cual confirmó que fueron juntos y luego emprendieron rumbo a Catamarca, todo en el marco de la presentación de su libro. "Me dijo que necesitaba moverse. Le alquilé un avión. Voló dos veces conmigo. En política es plata, le dije, y él lo sabía", sostuvo.

avion machado espert

"Él volaba en otro avión que le había puesto, que tampoco era para la campaña, era mas que nada para la presentación del libro", indicó Machado sobre un avión que le pasó al legislador entre 3 o 4 meses.

Sobre la camioneta Jeep que "el Profe" -como lo apoda Milei- utilizó en 2019 y habría sido atacada, Machado aclaró que el vehículo era de su primo Claudio Ciccarelli y afirmó: " No fue un atentado. No fue un tiro. Pasó por la Villa 31 y le metieron dos piedrazos".