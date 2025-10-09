El FBI allanó la casa de un adolescente por amenazas terroristas

La Policía Federal llevó a cabo una investigación que inició el FBI y dio con un joven de 14 años. Prometió un tiroteo en un shopping y en su escuela.

Una investigación federal llevó a agentes a allanar la vivienda de un adolescente de 14 años en el partido bonaerense de Pilar , tras recibir una alerta del FBI por posibles a menazas terroristas.

El joven habría realizado una serie de amenazas contra el Tortugas Open Mall y un colegio de Del Viso, en una causa que involucró a la Policía Federal Argentina (PFA), la Justicia y la colaboración del FBI. A raíz del allanamiento, se concretó que los mensajes provenían de la vivienda del joven y se secuestraron distintos elementos de interés para la causa .

Según informó Noticias Argentinas, el caso se conoció luego de un informe elaborado por el FBI en la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, que alertó a las autoridades argentinas sobre un usuario de la plataforma Discord que compartía imágenes de armas y capturas satelitales .

La plataforma Discord es empleada, por ejemplo, por gamers y jugadores de juegos de rol, que ingresan a sus diversos cuartos de chat. Allí, en julio último, el chico "compartió imágenes satelitales de un centro comercial y de una escuela, como así también imágenes de armas de fuego, prometiendo realizar diversos atentados", indica un informe reservado del caso.

"Todo esto para conmemorar el cumpleaños de Adolf Hitler y el aniversario del tiroteo en la escuela de Columbine", finaliza el documento.

La fecha en la que habría sido el atentado terrorista que planeó el adolescente

La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°7 encomendó al Departamento de Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal la tarea de identificar al sospechoso.

A partir de esas pesquisas, los agentes realizaron distintas tareas de campo y determinaron que los presuntos atentados estaban planeados para el 20 de abril de 2026.

Con esta información, la PFA avanzó con la investigación y concretó el allanamiento durante el fin de semana, donde se confirmó que los mensajes provenían de la vivienda del joven y se secuestraron distintos elementos de interés para la causa.

En el operativo, se secuestraron una navaja tipo mariposa, varios cuadernos con listados de grupos terroristas islámicos como ISIS y Hamás, bibliografía vinculada al régimen nazi, una notebook, un teléfono celular y otros elementos de interés para la causa.

Al ser menor de edad, el principal sospechoso no fue detenido por ser inimputable. La Justicia Federal mantiene la investigación bajo reserva y continúa analizando la evidencia digital junto con especialistas en delitos informáticos.

La Policía Federal allanó a 9 menores por amenazas terroristas en menos de 2 años

El Departamento Unidad Antiterrorista de la Policía Federal allanó a nueve menores de edad en el país por amenazas de atentados realizadas en diversas plataformas de internet, detectadas por el FBI estadounidense.

El relato del Gobierno para comunicar estos procedimientos se centra en el contenido que estos chicos consumen para relacionarlos a fenómenos mucho más monstruosos: filmaciones y retórica nazi, grupos de Telegram vinculados al terrorismo islamista.

Varios de estos chicos tienen antecedentes psiquiátricos. Y esas amenazas, que terminan con causas en la Justicia federal, nunca se materializan.

Antecedentes

En 2022, una pequeña ola de allanamientos ocurrió entre Santiago del Estero y el conurbano, tras denuncias del FBI, a chicos que posaban con las armas de sus papás, con alias como "Asesino deprimido". Tienen características en común.

Apenas superaban los 25 años. Todos reivindican, en su forma, a ciertos aspectos del nazismo y al extremismo de la ultraderecha, evocaban a masacres en Estados Unidos. Hablaban de salir a matar, marcados por la soledad y la alienación.