Asesinato de Charlie Kirk: el FBI reveló un video con el escape del presunto tirador

El sospechoso de matar al activista aliado de Donald Trump huyó a pie por el campus de la universidad de Utah. Ofrecen 100.000 dólares por pistas.

El presunto autor del asesinato de Charlie Kirk escapa por uno de los techos de la Universidad del Valle de Utah.

Un hombre vestido de negro llega corriendo al borde de una terraza y, sin dudarlo, se arroja al césped. Luego, escapa corriendo a través del campus de la Universidad del Valle de Utah . Para el FBI , que difundió el video de esa secuencia, se trata del sujeto que momentos antes cometió el asesinato de Charlie Kirk , activista aliado a Donald Trump .

Junto con la difusión de esas imágenes, las autoridades federales insistieron este jueves en pedir la colaboración ciudadana y recordaron que existe una recompensa de hasta 100.000 dólares para quien o quienes aporten información o pistas que conduzcan a su captura, ya que hasta las primeras horas de este viernes seguía prófugo .

El sospechoso, según la descripción oficial, es un hombre blanco con gorra, gafas de sol y sudadera oscura, que habría huido hacia una autopista tras el ataque.

En un bosque cercano, la Policía recuperó un rifle de cerrojo de gran potencia con un cartucho usado y tres sin disparar. Creen que puede ser el arma utilizada para matar a Kirk, quien daba una charla en la universidad.

Embed - Video Footage of Shooter in Utah Valley University Shooting

El FBI habilitó teléfonos y un sitio web de su división en Salt Lake City para recibir pistas, fotos o videos que puedan ayudar a identificar al tirador.

Las autoridades remarcaron que la colaboración ciudadana será determinante en el curso de la investigación. También confirmaron que el atacante actuó en solitario. "No hay indicios que conduzcan a que una segunda persona esté involucrada", dijeron sobre el ataque.

Pedirán la pena de muerte para el asesino

El gobernador de Utah, Spencer Cox, aseguró en conferencia de prensa que, una vez identificado y detenido, “se pedirá la pena de muerte” para el eventual autor del crimen en la universidad pública más grande del estado, con más de 45 mil estudiantes matriculados.

Cox dijo también que hay “personas en todo el país tratando de llevar a este perpetrador ante la justicia” y señaló que el FBI ya recibió más de 7.000 pistas.

charlie kirk estados unidos

Las autoridades mantenían en las últimas horas un operativo activo con un equipo de 20 agentes y más de 200 entrevistas realizadas hasta el momento.

Según los investigadores, además de las imágenes de seguridad, se cuentan con pruebas físicas como la huella de una palma, la marca de un zapato y el arma antes mencionada.

El ataque a Kirk en la Universidad del Valle de Utah

Charlie Kirk, de 31 años, fue asesinado este miércoles mientras participaba en uno de sus habituales foros de debate conservador, encuentros que desde 2012 organizaba en universidades de Estados Unidos.

Autoridades de Utah deslizaron que el tirador había disparado desde el techo del Centro Losee, un edificio situado a unos 137 metros de distancia.

Fundador de Turning Point USA, Kirk era considerado uno de los referentes del activismo juvenil conservador en Estados Unidos, en gran parte por su estilo confrontativo en los campus.

Charlie Kirk

Luego del asesinato, su cuerpo fue trasladado a Arizona en el avión vicepresidencial, acompañado por el vicepresidente J.D. Vance, quien se reunió previamente con la esposa de Kirk, Erika Frantzve, y sus familiares.

Por su lado, Donald Trump anunció que otorgará a título póstumo la Medalla Presidencial de la Libertad. El presidente describió al activista como “un gigante de su generación y una inspiración para millones” y calificando el crimen como “atroz”.