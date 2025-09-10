Un activista cercano a Trump fue asesinado de un disparo durante un evento en una universidad

Charlie Kirk recibió un disparo mientras participaba de una charla en Utah frente a alumnos universitarios.

El activista de derecha, Charlie Kirk, un gran aliado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió un disparo mientras participaba de una charla. Según informó Real American Voice, la emisora que transmitía su podcast, murió poco después en el hospital.

El trágico episodio ocurrió este miércoles en la Universidad del Valle de Utah. En lo videos que se viralizaron rápidamente en redes sociales, se puede ver el momento exacto en el que recibe el disparo, frente a una multitud de testigos.

Al momento de su muerte, el activista tenía tan solo 31 años . Su figura había cobrado relevancia durante la primera campaña presidencial de Trump, consolidándose como una voz destacada del movimiento conservador juvenil. El activista fue fundador de Turning Point USA, organización que desde 2012 se presenta como “la agrupación juvenil conservadora más grande y de más rápido crecimiento del país”."

La presentación de hoy marcaba el inicio de la gira "The American Comeback Tour", en la que Kirk planeaba visitar distintos campus universitarios para debatir con estudiantes en la sección "Prove Me Wrong Table".

charlie kirk2

Tras conocerse la noticia, Trump compartió un sentido mensaje a través de Truth Social. "El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk ha muerto. Nadie comprendía ni compartía el corazón de la juventud estadounidense mejor que Charlie”, escribió.

charlie kirk3

“Era querido y admirado por todos, especialmente por mí, y ahora ya no está con nosotros. Melania y yo enviamos nuestras condolencias a su hermosa esposa Erika y a su familia. ¡Charlie, te queremos!”, finaliza el mensaje.

Por su parte, el expresidente demócrata Joe Biden condenó el tiroteo fatal. “No hay lugar en nuestro país para este tipo de violencia. Debe terminar ya. Jill y yo estamos rezando por la familia y los seres queridos de Charlie Kirk”, declaró a través de sus redes sociales.

El momento del disparo

A las 12:20 p.m., apenas unos minutos después de iniciar la charla, se escuchó un disparo que desató el caos. Inmediatamente, la victima se desplomó y su cuello comenzó a sangrar. Los aproximadamente 2.000 presentes comenzaron a gritar y correr, tratando de ponerse a salvo.

charlie kirk Los presentes comenzaron a correr tras el disparo.

Según testigos, en el momento en que Kirk fue alcanzado por la bala, estaba respondiendo preguntas de un miembro del público sobre tiroteos masivos y violencia armada.

La vocera de la universidad, Ellen Treanor, declaró que el disparo se efectuó desde el Centro Losee, un edificio a unos 200 metros de distancia. Aunque las primeras versiones que circularon afirmaban que había un sospechoso detenido, la propia universidad desmintió esa versión.

El director del FBI, Kash Patel expresó a través de su cuenta de X que “Nuestros pensamientos están con Charlie, sus seres queridos y todos los afectados. Los agentes estarán en la escena rápidamente y el FBI apoya plenamente la respuesta e investigación en curso".