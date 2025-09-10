El estremecedor altar de peluches para recordar a nenes ucranianos muertos en un ataque ruso

En medio del dolor y la resistencia de la comunidad ante la guerra. Las imágenes son impactantes.
Tras un nuevo bombardeo ruso en Ucrania, un edificio residencial quedó completamente vacío y con riesgo de derrumbe. En medio de la destrucción, los vecinos armaron un conmovedor “altar” con peluches y flores para recordar a los niños que murieron en el ataque, símbolo del dolor y la resistencia de la comunidad ante la guerra.
El episodio ocurrió hace 10 días en las afueras de la ciudad. Se trata de un edificio residencial donde impactó un misil balístico durante la madrugada. Quienes se salvaron decidieron irse, por lo que hoy la estructura que se mantiene en pie está deshabitada.
Sin embargo, los vecinos decidieron no dejar atrás a las víctimas y en la vereda del lugar colocaron los peluches de los cuatro nenes fallecidos -de 18 víctimas en total-.
Sumado a ello también dejaron velas, fotos y flores. “Cada vez que pasa esto algo se rompe adentro, más siendo mamá, no entra en la cabeza cómo sigue pasando, cómo pueden bombardear a los edificios que tienen civiles”, expresó una vecina del lugar.
Ucrania se mantiene en alerta máxima por el ataque de drones rusos desde hace días. A esto se le suman las alarmas con sistema de detección aérea que permite identificar dónde puede caer el misil.
Algunos de esos drones, inclusive, se metieron en Polonia y obligaron a que se desplegaran aviones de combate en el país.
La violación del espacio aéreo polaco obligó al cierre temporal de cuatro aeropuertos, el de Chopin de Varsovia, Varsovia-Modlin, Rzeszów-Jasionka y el aeropuerto de Lublin.
Al respecto, el primer ministro, Donald Tusk, expresó: “No se puede asegurar que estemos al borde de la guerra, pero sí que es el de mayor momento de tensión desde la Segunda Guerra Mundial”.
Se trata de un acto de agresión “sin precedentes”, el cual obligó a las autoridades polacas a convocar de urgencia a una reunión de la Asamblea de Seguridad Nacional.
Ucrania: asesinato del expresidente del Parlamento
En el marco de la guerra entre Ucrania y Rusia, el 30 de agosto asesinaron al expresidente del Parlamento, Andriy Parubiy. El hecho se dio cuando, un sujeto le propinó varios disparos y huyó en una bicicleta, informó la policía. El político, quien militaba en el partido opositor Solidaridad Europea del expresidente ucraniano Petro Poroshenko, murió en la ciudad de Lviv.
El presidente ucranio, Volodymir Zelensky, confirmó el crimen y lo calificó de "terrible". Asimismo, el mandatario aseguró que "todas las fuerzas y medios necesarios han sido desplegados para investigar el suceso y para hallar al responsable".
El asesino se desplazaba en una bicicleta y portaba una mochila similar a la que emplean los repartidores de comida, reportó el servicio ucraniano de la BBC.
Los motivos del crimen y la identidad del perpetrador se desconocen. Sin embargo, el fiscal jefe de Lviv, Mykola Meret, dijo que se estaban investigando todos los posibles motivos del tiroteo, incluida la posible participación del Rusia.
