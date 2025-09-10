Mamá les enseña a sus gemelas de 9 años a manejar dinero pagando servicios y alquiler en casa

La mujer implementó un contrato semanal que establece los pagos que sus hijas deben cumplir, como parte de una lección sobre responsabilidad financiera.

Si las gemelas no cumplen con sus pagos, la mamá las desaloja simbólicamente y las manda a la galería de la casa.

Una mamá les enseña educación financiera a sus pequeñas gemelas de 9 años con un original método: cobrándoles un “alquiler” y pagos de servicios de la casa donde viven en Georgia, Estados Unidos .

A través del contrato de alquiler, LaToya Whitfield , la madre de las niñas, busca que comprendan el valor del dinero, la administración de gastos y la importancia de cumplir con sus responsabilidades desde temprana edad.

La iniciativa comenzó hace un mes, después de que Grace y Autumn, hermanas gemelas de nueve años, pidieran cenar dos veces en la misma semana en un restaurante japonés. Según LaToya, sus hijas optaron por un establecimiento “que puede costar bastante dinero”.

Fue entonces cuando la mujer decidió que debía brindarles una crianza con “lecciones de la vida real”, aplicando reglas estrictas no solo sobre responsabilidad financiera, sino también sobre las calificaciones escolares, la limpieza y el orden de las habitaciones. Para reforzar ese esquema, incluyó un sistema de multas y bonificaciones.

Gemelas. Las gemelas Grace y Autumn.

Ahora, las gemelas deben pagar US$80 de alquiler, US$10 de electricidad y US$5 de wifi y gas al mes. Si no cumplen con sus pagos, se enfrentan a un “desalojo” simbólicohacia la terraza acristalada de la casa.

LaToya, reclutadora de recursos humanos y propietaria de un negocio de camisetas personalizadas, se mostró orgullosa de los resultados de su crianza y afirmó que las niñas son muy responsables y autosuficientes:“Pueden cocinar solas en la estufa de gas y limpiar a fondo sus baños sin ayuda”, declaró a The Sun.

Cómo funciona el sistema impuesto

La dinámica nació a partir del diseño de un contrato de arrendamiento creado por LaToya, similar a uno real, que detalla los costos que las niñas deben cubrir cada semana. Cada viernes, las gemelas reciben su recibo de sueldo en el buzón familiar y luego lo llevan al “banco” de la casa para cambiarlo por dinero ficticio, con el que pagan sus gastos semanales.

El sistema además contempla multas por habitaciones desordenadas y bonificaciones por buenas notas o buen comportamiento, lo que, según la mujer, enseña a sus hijas la relación entre trabajo, dinero y responsabilidad.

“Espero que no solo aprendan, sino que recuerden esta experiencia para siempre”, afirmó.