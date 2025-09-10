Macabro: encontraron un cadáver en un Tesla de una estrella del Lollapalooza 2026

Un olor nauseabundo alertó a los vecinos de un estacionamiento en Hollywood y derivó en un hallazgo que conmocionó a las autoridades locales: dentro del baúl de un Tesla apareció un cadáver envuelto en plástico y en avanzado estado de descomposición.

El vehículo, según registros oficiales, está inscripto a nombre del rapero estadounidense D4vd , artista de 20 años que integra la grilla del Lollapalooza 2026 en Argentina.

El episodio ocurrió este lunes en un estacionamiento de la ciudad de Los Ángeles. Vecinos de la zona se comunicaron con la policía al percibir un olor insoportable que se expandía por el lugar. Al revisar los autos allí estacionados, los agentes detectaron que la fuente provenía de un Tesla.

Al abrir el baúl delantero —característico de los modelos eléctricos creados por la compañía de Elon Musk— los investigadores encontraron un cuerpo sin vida, envuelto en plástico. El estado de descomposición sugiere que llevaba varios días allí.

rapero El Tesla está registrado a nombre del rapero D4vd, aunque la identidad de la víctima aún no fue revelada.

“Nos notificaron esta mañana y el vehículo estaba en el predio desde hacía un par de días”, confirmó el oficial Robert Peters, vocero del Departamento de Policía de Los Ángeles. Hasta ahora no trascendió la identidad de la víctima ni se difundieron hipótesis oficiales sobre las circunstancias del crimen.

Un auto a nombre de D4vd

Al verificar la patente en el registro, los investigadores constataron que el vehículo estaba inscripto en Texas bajo el nombre de David Anthony Burke, más conocido como D4vd. El rapero, de apenas 20 años, saltó a la fama en 2022 cuando su tema “Romantic Homicide” se convirtió en un éxito viral en TikTok y alcanzó los primeros puestos en rankings internacionales.

En la actualidad, D4vd se encuentra en plena gira mundial y su presencia estaba confirmada para el Lollapalooza 2026 en Buenos Aires. El artista no realizó declaraciones tras conocerse la noticia, aunque mantuvo su actividad habitual en redes sociales, lo que generó desconcierto entre sus seguidores.

tesla

La noticia sacudió tanto a la escena musical como a los fanáticos del festival, ya que el nombre del joven rapero quedó vinculado de manera directa a un episodio policial de enorme gravedad.

Silencio, dudas y repercusión

Por el momento, la investigación se centra en determinar quién es la víctima y cómo llegó su cuerpo al vehículo. Tampoco se sabe si D4vd tuvo algún vínculo directo con el hecho o si el auto fue utilizado sin su conocimiento.

Embed

El silencio del rapero, sumado a la rapidez con la que la noticia circuló en los medios y en redes sociales, abrió la puerta a múltiples especulaciones. Para las autoridades, cada detalle es clave, ya que el caso involucra a un artista en pleno ascenso internacional, con fechas confirmadas en varios países y un papel protagónico en uno de los festivales más esperados de la región.

El hallazgo del cuerpo en un Tesla vinculado a un ídolo juvenil pone en relieve de nuevo la pregunta sobre el límite entre la vida privada de las celebridades y la exposición pública que enfrentan. Por ahora la investigación avanza y la incógnita sobre el cadáver hallado en Hollywood mantiene en vilo tanto a la industria musical como al público que espera al rapero en los escenarios.