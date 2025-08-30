El brutal homicidio que sacude a Bariloche: ¿Qué se sabe?

Un joven fue acribillado a balazos este sábado en esa ciudad rionegrina. Cuál es la principal hipótesis que manejan los investigadores.

La policía en la escena del crimen.

Un joven de 25 años murió este sábado a la tarde en el barrio Eva Perón de la ciudad rionegrina de Bariloche , luego de recibir varios disparos de arma de fuego , en el marco de un presunto ajuste de cuentas. Los investigadores trabajan para dar con el autor.

El hecho ocurrió en la calle Michay. La víctima circulaba en una motocicleta y se cree que habría sido perseguido por el asesino, quien efectuó al menos cinco disparos con un arma de fuego.

Se presume que varios proyectiles impactaron en la víctima, quien murió en el lugar. De inmediato allegados a la víctima reaccionaron ante el episodio y comenzaron a circular nombres sobre el presunto asesino.

BARILOCHE- HOMICIDIO-2

Prófugo de la justicia encuentra la muerte

El joven asesinado estaba prófugo de la Justicia, debido a que hace dos meses se sacó la tobillera electrónica, con la que monitoreaban el cumplimiento de prisión domiciliaria.

Era conocido en el ambiente judicial y acumulaba numerosas causas por hechos violentos, amenazas y portación de arma de fuego.

En diciembre pasado, incluso, resultó herido al recibir dos disparos de arma de fuego – uno en cada pierna.

Los investigadores, bajo directiva del fiscal jefe Martín Lozada y la fiscal Silvia Paolini, ordenó distintas diligencias en varios domicilios.

Uno de ellos se realizó a pocos metros del sitio donde la víctima cayó muerto.

Noticia en desarrollo...