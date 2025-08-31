Discutió con su examigo y terminó apuñalado en la cara: no hizo la denuncia

El ataque a cuchillazos entre dos hombres de 30 y 31 años terminó con uno hospitalizado. Pese a las heridas, no quiso denunciar al agresor.

Pocos minutos después de las 9.30 de la mañana de veste último sábado, una violenta pelea se registró entre dos hombres de 30 y 31 años en la intersección de Gabriela Mistral y Ricardo Güiraldes, frente a la Plaza de las 120 Viviendas, en Centenario . El hecho terminó con un apuñalado .

Según consignó el portal Centenario Digital, intervino personal de la Comisaría 52. El más joven de los involucrados relató que había mantenido una fuerte discusión y posterior pelea a golpes de puño con su ex amigo, quien luego se retiró del lugar.

Sin embargo, poco después los efectivos fueron alertados de que en las calles Pablo Neruda y Quinquela Martín se encontraba un hombre con el rostro ensangrentado.

La víctima, de 31 años, estaba consciente y presentaba manchas de sangre visibles. Una ambulancia del hospital Natalio Burd lo trasladó para recibir mayor atención.

comisaria 52 centenario Efectivos de la Comisaría 52 de Centenario intervinieron en la riña con una apuñalado.

El personal médico constató que presentaba un profundo corte en el pómulo derecho y otros dos en la frente. A pesar de las heridas, que se habrían provocado con un arma blanca, el hombre decidió no radicar denuncia alguna.

Por el momento, no se pudo determinar qué tipo de elemento fue utilizado en la agresión ni si el ataque se produjo en plena vía pública o dentro de un domicilio.

Centenario: robo y huida con dólares

En tanto que días atrás, un violento robo en Centenario tiene en vilo a los vecinos de la vecina localidad y a la Policía, sumergida en una investigación antes de perder cualquier rastro que puedan haber dejado los sospechosos. Dos delincuentes encapuchados maniataron y encerraron a una joven en el baño de una casa para huir con dólares.

Según informó a medios de Centenario el comisario Diego Díaz, jefe de la Comisaría Quinta, el violento hecho tuvo lugar el miércoles por la noche, en una vivienda del barrio Mercer, en cercanías de la tercera rotonda de la Ruta 7. Allí ingresaron al menos dos delincuentes -de acuerdo a lo manifestado por la víctima- que iban encapuchados y aprovecharon la distracción de una joven que se encontraba dentro.

Al parecer, los ladrones no forzaron ninguna puerta, ya que ingresaron por una que se encontraba sin llave, entraron directo y obligaron a la víctima a encerrarse en el baño, donde la maniataron y la dejaron para poder cometer el robo. Se sospecha que los delincuentes contaban con información precisa porque fueron directo a un sector de la vivienda donde los propietarios guardaban dólares ahorrados. Tras tomarlos, huyeron sin más.

“La víctima manifestó que no requería de asistencia médica. Fueron los pesquisas y el oficial de servicio y no se constaron daños en cerraduras y puertas de acceso. Se le consultó a la ciudadana por donde habían ingresado y dijo que estaban todas las puertas abiertas, la casa cuenta con sistema de seguridad, pero no estaban activados en ese momento” expresó Díaz sobre lo que se ha determinado en las primeras horas de investigación.

La policía actuó de oficio

Por otro lado, indicó que la propietaria -madre de la víctima presente al momento del robo-, no estaba en la ciudad, por lo que aún no se recibió denuncia oficial y se investiga de oficio.

"Se está investigando y se barajan varias hipótesis, es llamativo porque van directo al dinero y no tomaron celulares, que generalmente se llevan o alguna computadora en estos hechos. El domicilio está en un sector donde no hemos tenido hechos de estas características, estamos investigando porque el año pasado tuvimos un hecho similar, pero con cuatro personas (delincuentes)”.