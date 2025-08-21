¿Quién era el hombre mortalmente apuñalado en la costa del río Neuquén?

La Fiscalía está llevando a cabo la recolección de más elementos de prueba para concretar la formulación de cargos en contra del principal sospechoso.

En la jornada de mañana viernes, la fiscalía avanzaría con la formulación de cargos en contra del principal sospechoso del crimen.

Mientras la Fiscalía de Delitos contra las Personas sigue reuniendo elementos de prueba por el salvaje crimen ocurrido este jueves en la madrugada en el barrio Sapere de esta capital, la Policía provincial pudo identificar en forma fehaciente a la víctima y se abocó a la tarea de ubicar a familiares cercanos.

Entre las particularidades de la víctima y también el principal sospechoso de darle muerte, las fuerzas de seguridad neuquinas destacaron que se trataba de personas en situación de calle y que, en forma circunstancial, se habrían afincado en casillas precarias cercanas a la costa del río Neuquén.

El brutal hecho ocurrió pasadas las 5 de hoy y en base a los aportes de la principal testigo, pareja de la víctima, habría sido premeditado. Justamente, la mujer se encargó de activar un botón antipánico que tenía para protegerse del homicida. Accionó el dispositivo luego de que no pudo retener a su pareja, que había sido convocada por el agresor a una casilla ribereña. En esas circunstancias, se produjo el fatal ataque.

El jefe de la Comisaría Primera de esta capital, Antonio Muñoz, precisó que tomaron intervención alrededor de las 5:30, cuando recibieron el alerta del botón antipánico y marcó la ubicación de una propiedad situada sobre calle Río Uruguay.

Lamentablemente, los efectivos no lograron impedir el ataque y orientados por vecinos del lugar, encontraron a la víctima desangrándose en el exterior de una casilla.

Un urgente traslado al hospital

Mediante el operativo denominado “código rojo”, una ambulancia del SIEN se encargó de trasladar en forma urgente al hombre al hospital Castro Rendón pero los esfuerzos médicos para reanimarlo fueron inútiles. "El hombre arribó al hospital ya sin signos vitales", informó Muñoz.

Durante esta tarde, la fiscalía neuquina confirmó la identidad de la víctima: Néstor Jesús Ibarra.

Hospital Castro Rendon (5).JPG Maria Isabel sanchez

En tanto, se aguarda el informe preliminar de la autopsia para confirmar la causa de muerte y se avanzó con otras entrevistas a testigos. A partir de esta recolección de elementos de prueba, se estima que en la jornada de mañana viernes se podría avanzar con la audiencia de formulación de cargos por el delito de homicidio y algún posible agravante. En ese marco, también se determinará si se le dicta la prisión preventiva.

Un botón antipánico para protegerse de sus agresiones

Hasta el momento, no trascendieron datos filiatorios del único detenido y se especula que contaba con antecedentes. Su expareja tiene un botón antipánico, que la protegía ante cualquier intento de agresión. Muñoz brindó algunos detalles sobre su estado de salud y también su intervención ante el ataque mortal a su pareja. “La mujer que dio aviso por medio del sistema de alerta se encuentra bien, está aportando información", resaltó.

Tras la primera intervención del personal de la Comisaría Primera, asistieron los efectivos de Criminalística con el fin de recolectar distintos elementos en el sitio del crimen. El arma blanca utilizada por el autor del hecho no fue ubicada y, por este motivo, se ordenarían otras acciones con el fin de sumar otra prueba de peso.