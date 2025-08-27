Insólita balacera: casi 50 tiros y un solo herido con un disparo en la pierna

El hecho ocurrió en barrio Bella Vista de Centenario. También se registró un hombre apuñalado en otro hecho de violencia.

Este miércoles por la madrugada en Centenario se registraron dos hechos distintos, pero unidos por la violencia. La situación que se destacó en la jornada agitada fue la balacera donde personal de Criminalística secuestró 47 vainas servidas y la Oficina de Investigaciones constató que había un solo herido con un disparo en la pierna.

Previamente, un hombre había resultado apuñalado por lo que se presume una pelea. A causa de la gravedad de la lesión de arma blanca debió ser operado de urgencia en el hospital Castro Rendón.

En diálogo con LMNeuquén, el Coordinador Operativo Marcos Mazzone recalcó los esfuerzos por encontrar a los atacantes que en ambos casos aún no pudieron ser localizados todavía. Por su parte, informó que se solicitó colaboración al personal de la Oficina de Investigaciones Zona Periferia II, para recepcionar entrevistas y levantamiento de material fílmico.

Apuñalado en Centenario

El primer hecho se registró a la medianoche en calle Puerto Argentino y Pasaje Alsina del barrio Bella Vista de Centenario. Allí efectivos de la Comisaría 52 se hizo presente por una presunta riña y entrevistó a una vecina que relató que la pelea sucedió cerca de su vivienda, donde quedó tirado un puñal con mango de madera. Además, refirió que un taxi habría trasladado a un hombre apuñalado al hospital Natalio Burd.

A continuación solicitaron presencia del personal de Criminalística que secuestró el arma utilizada para cometer el hecho. En paralelo, móvil constató que en el hospital había ingresado un lesionado de 37 años con una herida aparentemente de arma blanca en el tórax y fue trasladado al Hospital Castro Rendón de Neuquén Capital.

Hacia la 1 constataron que la víctima se encontraba estable y presentaba una herida de arma blanca en la zona séptima intercostal epigástrico, encontrándose en el Shockroom. La cirugía se realizó a las 6 de la mañana y está fuera de peligro, según confirmó Mazzone.

apuñalado centenario

Al respecto del móvil del ataque, el comisario indicó que la investigación, que se desarrolla en base a videos y testimonios de vecinos, "las dos personas se conocían anteriormente, cruzaron palabra y llegaron al desenlace de pelearse".

Impactante balacera con un herido

"Una persona que no tenemos vista efectuó detonaciones contra una vivienda, le provoca heridas a un habitante en la pierna", informó el comisario al respecto del segundo hecho, registrado media hora después de la medianoche en calle Honduras y Perú de Centenario.

El hecho fue alertado a la Comisaría 52 por los vecinos del barrio, que señalaron que escucharon detonaciones de armas de fuego en el sector de pasajes del barrio 130 viviendas.

En el lugar, los efectivos detectaron un auto Renault Duster negro y un Ford KA blanco, que serían de vecinos, con impactos de arma de fuego. Posteriormente, se hizo presente un joven de 23 años, quien refirió que habría sufrido una herida de arma de fuego en sector de pierna izquierda con orificio de entrada y salida. De manera insólita, les aclaró que se acercaría por sus propios medios al hospital local.

tiroteo centenario

En la calle había quedo la evidencia del ataque armado: personal de criminalística localizó dos sectores desde donde se realizaron las detonaciones. Secuestraron 35 vainas servidas de calibre 9mm en un sector a unos 60 metros aproximadamente del lugar donde estaba el lesionado, mientras que en otro sctor, distante a 50 metros de donde se encontraba el lesionado, se incautaron 12 vainas servidas calibre 9 mm.

Por su parte, en el Duster se observaron tres impactos y se secuestró un proyectil de arma de fuego parcialmente deformado y encamisado, en tanto que en el Ford KA se visualizaron 2 impactos de proyectil. A su vez, en una de las propiedades se ubicaron 3 impactos de proyectil.

Se hizo presente personal de la oficina de investigaciones zona periferia II quienes recepcionaron entrevistas, ubicando cámaras de seguridad en domicilios lindantes, los cuales durante la jornada se intentaran levantar. Pasado las horas, el lesionado fue dado de alta, formalizando denuncia judicial, reconociendo por apodo a unos de los sujetos que efectuó los disparos sin mayores datos y que los problemas vienen hace tiempo. Por su parte, Mazzone explicó que no descartan un enfrentamiento pero aún no tienen elementos para asegurarlo.