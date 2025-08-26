Feroz balacera en Cutral Co: asesinaron a dos jóvenes de 16 y 18 años

El asesinato ocurrió por la madrugada en barrio Newen Che. La Policía informó que encontró más de 20 vainas servidas de distintos calibres.

En la madrugada del martes se registraron dos asesinatos en Cutral Co . El crimen cometido en barrio Newen Che de la comarca petrolera dejó fuerte conmoción porque las víctimas fueron encontradas en medio de disparos de armas de fuego. Se trata de un joven de 16 años y uno de 18 , que presentaban varias lesiones de bala.

Los cuerpos fueron trasladados a la Morgue Judicial de Neuquén para la realización de la autopsia, por orden de la fiscal de turno, Gabriela Macaya , quien a su vez ordenó las diligencias en el lugar.

En tanto, esta mañana el Subdirector de Seguridad de Cutral Co, Pedro Güento informó a que secuestraron más de 20 vainas servidas de distintos calibres sobre la calle que da cuenta de una balacera, aunque desestimó, a prima facie, un enfrentamiento.

"No encontramos vainas en otro sector opuesto como para determinar que se trató de un enfrentamiento" dijo y precisó: "del lado de las personas abatidas no encontramos vainas que den cuenta que se disparó para el otro lado".

Asesinato de dos jóvenes en medio de una balacera en Cutral Co: qué se sabe

A las 2 de la madrugada, una ráfaga de disparos cortó la tranquilidad del descanso en el primer día hábil en el fin de agosto. Vecinos y vecinas comenzaron a llamar a la Policía. El alerta llegó por Comando Radioeléctrico y acudió un móvil de la Comisaría 15, del barrio Pampa hacia el barrio Newen Che.

De acuerdo a Güento, al llegar por calle Rosembrock observaron a "dos personas caídas" por lo que solicitaron una ambulancia de inmediato. Sin embargo, ya no había qué hacer porque al llegar los profesionales de la salud constataron que ambas estaban sin vida. Se trataba dos jóvenes de 16 y 18 años.

Con la dificultad de la oscuridad, de todas maneras el médico policial constató que ambos presentaban lesiones compatibles con armas de fuego: "uno de ellos, el menor, tres impactos en la espalda, y otro con uno en el sector del cuello y uno en el intercostal izquierdo".

Esas fueron las únicas personas que encontraron en el lugar. En cuanto a los indicios, personal de Criminalística, ubicó que en la calle Agrimensor Baka había más de 20 vainas de diferentes calibres.

Hipótesis del crimen de Cutral Co

Alrededor del crimen cometido en medio de una balacera, la Brigada de Investigaciones, luego de un trabajo nocturno, busca indicios a la luz del día que lleven a los autores y en este sentido, exploran varias hipótesis.

"El mayor tenía antecedentes judiciales y penales", indicó Güento y agregó que en ese sector había sido allanado en varias oportunidades por microtráfico de drogas. Sin embargo, aseguró que todavía no tienen el móvil de este hecho.

Entre ambas víctimas hay una relación porque son del mismo barrio, pero advirtió que hay que determinar la afinidad entre ellos. Su identidad no ha podido ser certificada y será revelada con los resultados de la autopsia.

"Había una distancia de 100 metros entre cada cuerpo por Agrimensor Vaka, puede ser que haya corrido uno para arriba y otro para abajo", teorizó Güento, pero aseguró que hay indicios para seguir trabajando.

Se trata de un asiento de moto que estaba cercano a las víctimas, lo cual señaló podría ser indicio de que podían haber estado circulando en moto y se la sustrajeron.