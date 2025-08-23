Desbarataron otro kiosco narco: secuestraron droga y más de $1 millón

El kiosco narco allanado funcionaba en Cutral Co y también se allanaron dos viviendas en las que se acopiaba la marihuana y la cocaína.

A partir de una nueva denuncia anónima, la Policía logró desbaratar otro kiosco narco que funcionaba en Cutral Co y demorar a cuatro sospechosos. Se incautó gran cantidad de droga y más de 1 millón de pesos en efectivo.

Según informó la Policía, la División Antinarcóticos de Cutral Có concretó este sábado tres allanamientos en viviendas del barrio Daniel Sáez, zona oeste de esa ciudad, logrando desbaratar un punto de venta de drogas y dos domicilios vinculados al ocultamiento de la droga.

La investigación se originó a partir de una denuncia anónima de vecinos realizada en la plataforma “Narcoweb” del Ministerio Público Fiscal, la cual permitió establecer la comercialización de estupefacientes en la modalidad de microtráfico, incluso con la participación de menores de edad.

Durante el procedimiento, que se realizó con las correspondientes órdenes que la Justicia dictó tras recabarse información suficiente que comprobaba los movimientos del kiosco narco, se secuestraron dosis de cocaína y casi un kilo de marihuana.

SFP Cutral Co policia comisaria 14 (5).JPG Sebastián Fariña Petersen

También se incautó un arma de fuego, dos réplicas, municiones, balanzas de precisión, teléfonos celulares y una suma superior a 1,6 millones de pesos en efectivo.

Finalmente, se demoró a cuatro personas, quienes quedaron vinculadas a la causa.

En los operativos colaboraron las Divisiones Antinarcóticos de Añelo y Zapala, junto a personal de la Dirección Seguridad Interior Cutral Co, el grupo especial G.E.O.P. y el Comando Radioeléctrico local.

"La Policía del Neuquén le recuerda a la comunidad que es posible denunciar este tipo de delitos de manera anónima y segura a través de la aplicación Neuquén Te Cuida, disponible en las tiendas de aplicaciones de los dispositivos móviles", resaltaron desde la fuerza.

Segunda demolición de un kiosco narco

El operativo de demolición del jueves —el segundo en la provincia desde que comenzó a investigarse el microtráfico a nivel local— no solo significó el fin de un aguantadero de drogas y objetos robados en Centenario, sino también el cierre de una pesadilla para un matrimonio mayor que convivió pared de por medio con ese lugar siniestro.

“Mi papá no dormía ni de día ni de noche. Un día, vulgarmente le voy a decir, le digo: ‘Papá, ustedes se están drogando gratis’. Porque el humo pasaba por debajo del dormitorio de mi mamá”, relató una de las hijas que estuvo presente en el inicio del derrumbe.

demolición de un kiosco narco en Centenario (15) Claudio Espinoza

La mujer explicó que durante meses la vivienda vecina, que fue propiedad de su tía, fue un martirio, y se empeoraba por un pequeño agujero que había en la medianera. “Un día vengo a verle y me dice: ‘no aguanto el dolor de cabeza’, le digo: ‘Pero mamá, si el agujero está abajo, quemaban neumáticos, mi papá siempre con dolor de cabeza, pálido, era el olor a porro que sale por abajo de la puerta".

El relato fue valorado por el fiscal general José Gerez junto al intendente Esteban Cimolai, el ministro de Seguridad Matías Nicolini y el jefe de gabinete Juan Luis Ousset, junto a los jefes policiales de la Comisaría Quinta y 52. Luego de una escucha atenta, Gerez indicó: "Este es el mejor testimonio, nos motiva a seguir trabajando".

La mujer de 66 años, que hace 40 años vive allí y padecía la inseguridad en la casa del sobrino de su marido, manifestó su esperanza de poder "dormir la siesta tranquila, y a la noche". Detalló que presenciaba cómo en el aguantadero iba gente "de todo tipo de clase: mediana, de alta sociedad". También reveló sus temores: "A nosotros nos daba miedo de hablar porque nosotros somos dos viejos solos".