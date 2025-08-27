Violento ataque en Cipolletti: empleados de Edersa reciben disparos al suspender el servicio

Empleados de una empresa contratada para hacer cortes de suministro fue recibida a tiros en un barrio popular de Cipolletti.

La camioneta al servicio de Edersa recibió un balazo en la puerta del acompañante.

Dos trabajadores contratados por la distribuidora eléctrica Edersa fueron atacados a balazos en un barrio popular de Cipolletti , mientras realizaban trabajos de suspensión de servicio. La historia terminó sólo con daños materiales en la camioneta en la que se transportaban, y ahora es la justicia la que deberá investigar el hecho.

Todo ocurrió alrededor de las 6:30 de la mañana de este miércoles en el barrio Puente 83 Sur, ubicado entre las rutas Nacional 22 y Provincial 65. Los dos colaboradores de la firma “GVJ Multiservicios”, contratada por Edersa para ejecutar tareas de tipo comerciales, se encontraban realizando tareas de suspensión de suministro por mora en los pagos , cuando un balazo impactó en la puerta derecha del vehículo.

El vidrio de la puerta del acompañante explotó y los dos trabajadores detuvieron la marcha, visiblemente consternados. El ataque fue inesperado y ninguno de los dos logró ver a él o los agresores.

“Se encontraban realizando trabajos de todos los días cuando el vidrio les explotó. Nunca había pasado algo semejante. Si bien a veces los muchachos se cruzan con gente que los insulta, jamás había pasado algo tan grave”, explicó una fuente de Edersa, quien agregó que “ahora habrá que ver cómo continúan las investigaciones”.

Responsables de la empresa contratada por la distribuidora eléctrica realizaron la denuncia ante la Policía para que se inicien las actuaciones legales. Muy cerca del lugar del ataque a tiros hay un puesto de la Policía Caminera, que por el horario tiene actividad constante por el intenso tránsito de trabajadores que van desde Fernández Oro rumbo a Cipolletti y Neuquén.

Cortes de servicio por falta de pago

En Río Negro se aprobó una prórroga a la ley que suspende los cortes de suministro de gas y energía eléctrica hasta el 31 de diciembre de 2025, pero solo en los casos en los que los titulares del servicio puedan demostrar una situación de desempleo o precariedad que impida cumplir con el pago de sus facturas en tiempo y forma.

La legisladora Natalia Reynoso, del partido Juntos Somos Río Negro (JSRN), subrayó que la propuesta fue presentada en consenso por todos los bloques políticos, argumentando que el contexto socioeconómico desfavorable a nivel nacional y provincial hacía necesario mantener esta protección para las familias más vulnerables.

Por su parte, Luciano Delgado Sempé, aunque calificó la presentación de la ley por parte del oficialismo como "cínica", decidió acompañar la iniciativa. Delgado Sempé expresó críticas al Ente Regulador de Energía Eléctrica (EPRE) y al Poder Judicial de la provincia, pero reconoció que esta prórroga es la única forma de garantizar que las familias rionegrinas no pierdan el acceso a servicios esenciales.

Facundo López, también de JSRN, defendió el proyecto, señalando que esta ley tiene una larga trayectoria, ya que fue sancionada inicialmente en 2008 y ha sido prorrogada año tras año. Sin embargo, admitió que, al tratarse de una legislación provincial, existen limitaciones para actuar en casos de conflicto con organismos nacionales como el ENARGAS.

Finalmente, López destacó que el objetivo compartido por los 46 legisladores es evitar que las personas pierdan el acceso a servicios básicos, reafirmando la importancia de esta ley para la protección de los sectores más vulnerables de la sociedad.