Quiénes eran los dos adolescentes que murieron en Cutral Co tras una balacera

Dos adoelescentes de 16 y 18 años fueron asesinados en la madrugada de este martes en Cutral Co.

Una balacera que provocó la muerte de dos adolescentes durante la madrugada de este martes alborotó el barrio Nehuen Che de la ciudad de Cutral Co . Ambos jóvenes, de tan sólo 16 y 18 años, fallecieron antes de poder ser atendidos por personal de salud del hospital local.

El Subdirector de Seguridad de Cutral Co, Pedro Güento informó esta mañana a LMNeuquén que secuestraron más de 20 vainas servidas de distintos calibres sobre la calle que da cuenta de una balacera, aunque desestimó, a prima facie, un enfrentamiento.

Posteriormente, los cuerpos fueron trasladados a la Morgue Judicial de Neuquén para que se lleven a cabo las autopsias, por orden de la fiscal de turno, Gabriela Macaya, quien a su vez ordenó diligencias en el lugar de los hechos.

Según fuentes allegadas a la investigación, las víctimas serían Junior Riquelme (de 18 años) y Nicolás Piovesan (de 16 años).

Qué se sabe de los asesinatos

Los disparos comenzaron a las 2 de la madrugada y los vecinos llamaron inmediatamente a la Policía. Inmediatamente acudió un móvil de la Comisaría 15, del barrio Pampa hacia el barrio Nehuen Che.

Güento relató que al llegar por calle Rosenbrock los efectivos observaron a "dos personas caídas" y solicitaron una ambulancia de inmediato. Aunque los dos adolescentes ya se encontraban sin vida, tendidos sobre la calle.

Agregó que el médico policial constató que ambos presentaban lesiones compatibles con armas de fuego: "Uno de ellos, el menor, tres impactos en la espalda, y otro con uno en el sector del cuello y uno en el intercostal izquierdo".

Cuando personal de Criminalística llegó al lugar ubicó que en la calle Agrimensor Baka había más de 20 vainas de diferentes calibres. El comisario dijo que no encontraron vainas en otro sector opuesto como para determinar que se trató de un enfrentamiento. En cambio, aseguró que "del lado de las personas abatidas no encontramos vainas que den cuenta que se disparó para el otro lado".

Hipótesis de los asesinatos

El comisario Güento dijo esta mañana a LMNeuquén que "el mayor tenía antecedentes judiciales y penales" y agregó que en ese sector habían realizado allanamientos por microtráfico de drogas. Producto de esa investigación, tres mujeres fueron imputadas por manejar un kiosco narco. Sin embargo, aseguró que todavía no tienen el móvil de este hecho.

Entre ambas víctimas, señaló que existió una relación porque son del mismo barrio, pero advirtió que hay que determinar la afinidad entre ellos. Su identidad no ha podido ser certificada y será revelada con los resultados de la autopsia.

El comisario señaló que "había una distancia de 100 metros entre cada cuerpo por Agrimensor Baka, puede ser que haya corrido uno para arriba y otro para abajo", al tiempo que añadió que tienen indicios para seguir trabajando. En alusión a un asiento de moto, cercano a las víctimas, con el que se podría investigar si los jóvenes circulaban en moto al ser tiroteados.