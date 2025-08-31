Durante la intensa nevada: el video del rescate vehicular que realizaron Bomberos Voluntarios de Buta Ranquil

Las nevadas tardías que azotan el norte neuquino dejaron a una pareja que se dirigía desde Añelo hacia Buta Ranquil varados en medio de la ruta 7.

Todo el Norte Neuquino se tiñó de blanco este fin de semana con las nevadas tardías que se registraron. Usualmente se registran con esta intensidad en julio, por lo que sorprendió a todos, incluso a quienes emprendieron viaje sin cadenas de nieve ni las herramientas necesarias.

La nevada, que acumuló hasta 30 centímetros de nieve, afectó fuertemente a Tricao Malal, zonas de la Ruta Provincial 43, Ruta Nacional N 40, el Norte Pampa Tril, Barrancas y Buta Ranquil . En esta última localidad, Bomberos Voluntarios tuvieron que actuar y realizar un rescate vehicular ya que una pareja, entre 30 y 32 años, se había quedado varada por la nieve.

El episodio tuvo lugar en ruta 7 en zona de Cortaderas. Según indicó Claudio Quiroga, jefe de Bomberos de Buta Ranquil a LMNeuquén , la pareja oriunda de la localidad volvía de Añelo alrededor de las 23 horas cuando, por condiciones climáticas, la camioneta en la que circulaban se estancó. Un drone de Bomberos logró registrar el momento del rescate, mostrando así cómo se encontraba el paisaje nevado del lugar.

rescate vehicular en Buta Ranquil

Cómo se llevó a cabo el rescate a la pareja de Buta Ranquil que quedó varada

El jefe de Bomberos comentó que ambos eran lugareños, por lo que lograron dar con el puesto cercano de un vecino y pasaron la noche allí. De esta forma, lograron conseguir señal en su celular para realizar un llamado de emergencia que se registró a las 8 horas de este domingo.

Mientras el personal de Bomberos se preparaba para el rescate, la pareja logró conseguir una pala y así sacar una gran cantidad de nieve del lugar donde estaba su camioneta, facilitando así la tarea de ellos. Cuando llegaron al lugar, alrededor de las 11.30 horas, les brindaron a ambos café y ropa seca, ya que ambos se encontraban con sus prendas de vestir húmedas por el frío que pasaron durante toda la noche.

Quiroga indicó que "fue una nevada bastante desprevenida", por lo que esta camioneta había salido a la ruta sin cadenas para la nieve ni tampoco el abrigo necesario.

Este rescate no fue el único que mantuvo alerta a las autoridades de Buta Ranquil. El sábado por la noche, alrededor de las 22 horas, junto a personal de la Comisaría n°32 realizaron un rescate similar en ruta 7. En este caso, era una familia que se dirigía desde Añelo hacia Chos Malal, sin cadenas para la nieve, por lo que imposibilitó que sigan su viaje.

En este sentido, el jefe de Bomberos volvió a recordar la importancia de informarse sobre el clima y, "si salen, que lleven cadena y abrigos. Nadie sabe en que momento te podés quedar varado".

Buta Ranquil 01.jpg

Cómo poner cadenas de nieve para tu auto: guía práctica de la Policía de Neuquén

Desde la Policía de Neuquén publicaron un video en el que dan consejos y enseñan a poner cadenas para nieve, pieza clave y obligatoria para poder desplazarse por las rutas de la provincia en medio de la ola polar.

Durante la temporada invernal, en el marco del Plan Integral de Mantenimiento Invernal a nivel nacional y el Operativo Nieve en la provincia, es obligatorio que todos los vehículos circulen con cadenas en zonas afectadas por hielo o acumulación de nieve. Desde Vialidad Nacional se remarca la importancia de saber colocarlas correctamente para garantizar la seguridad en las rutas.