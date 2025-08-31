Investigan la muerte de un bebé de un mes en Centenario: el padre fue demorado

El Ministerio Público Fiscal lleva adelante las diligencias para esclarecer las circunstancias del fallecimiento. Se le habría caído a los padres.

La Justicia de Neuquén investiga la muerte de un bebé de un mes y siete días ocurrida este sábado en una vivienda del barrio Nueva España, en Centenario . El dramático episodio se desencadenó pasadas las 13, cuando personal policial y del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) acudió a un domicilio de la calle Los Olmos ante un pedido desesperado de auxilio.

Al arribar, los profesionales de la salud constataron que el menor sufría un paro cardiorrespiratorio y dispusieron su inmediato traslado al hospital Natalio Burd . Pese a los esfuerzos médicos realizados en la guardia, se confirmó su fallecimiento poco después.

De acuerdo con la información preliminar, la madre del pequeño, una mujer de 35 años, relató a las autoridades que en la madrugada se encontraba junto a su pareja, un hombre de 32 años, cuando en un momento dado alzaron a la criatura y esta se le cayó accidentalmente de los brazos.

La mujer indicó que, durante el transcurso de la mañana, el bebé comenzó a mostrar signos de palidez y dificultades respiratorias, lo que motivó el llamado urgente a los servicios de emergencia cerca del mediodía.

Hospital Centenario Neuquen Investigan la muerte de un bebé en Centenario.

En el transcurso de la tarde del sábado, el fiscal de turno, Andrés Azar, dispuso que el hombre fuera demorado de manera preventiva mientras se avanza con la investigación. Al mismo tiempo, se resolvió que los otros dos hijos menores de edad de la pareja quedaran bajo el cuidado de un familiar cercano, según informaron desde Centenario Digital.

La causa quedó bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal, que ordenó la realización de la autopsia para determinar con precisión la causa de muerte del bebé.

Muerte de un bebé: investigación en curso

La fiscalía solicitó informes médicos sobre el estado de salud previo del niño y si existía algún antecedente de lesiones o diagnósticos registrados en el sistema provincial de control Andes. Estos datos serán claves para establecer si la caída referida por los padres guarda relación con el desenlace fatal o si hubo otros factores involucrados.

Fuentes judiciales confirmaron que los resultados de la autopsia serán determinantes para avanzar en la calificación legal del caso y en las posibles responsabilidades. Hasta tanto se obtengan esos informes, el expediente se mantiene en etapa de investigación preliminar.