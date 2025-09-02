Neuquén La Mañana Búsqueda de personas Conmoción: hallaron muerta a la mujer que era buscada en Cipolletti

Este martes por la mañana fue hallado el cuerpo sin vida de Norma Gatica, la mujer que era intensamente buscada desde el sábado







El cuerpo de la mujer estaba en el canal que corre a metros de la Terminal de Ómnibus.

La Policía de Río Negro confirmó el hallazgo de Norma Beatriz Gatica, la vecina de Cipolletti que estaba desaparecida desde el fin de semana. Fue encontrada por Bomberos en un canal secundario de riego que atraviesa la ciudad.

El hallazgo del cuerpo sin vida de la mujer de 63 años fue en el canal que pasa junto a la Terminal de Ómnibus de Cipolletti. Hasta el momento se desconocen las causas del deceso. Fuentes vinculadas a la investigación afirmaron que el cuerpo permanecía en el agua hasta la finalización de diversos peritajes.

Sus familiares más cercanos, un hijo y su hermana, fueron notificados del hallazgo poco después de brindar una conferencia de prensa pidiendo apoyo en la búsqueda, que había comenzado el sábado a la madrugada.