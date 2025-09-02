Hallazgo de la mujer en Cipolletti: cómo llegaron a ella y que hipótesis se manejan sobre lo que pasó

Cerca del mediodía de este martes, a metros de la Terminal de Ómnibus, informaron haber encontrado el cuerpo de Norma Beatriz Gatica.

Este mediodía fue agitado y triste para la comunidad cipoleña. El hallazgo del cuerpo de Norma Beatriz Gatica golpeó fuerte. La vecina de Cipolletti que estaba desaparecida desde el viernes de la semana anterior, fue encontrada en un canal secundario de riego en una zona muy transitada.

La fiscalía de Cipolletti dio a conocer que el hallazgo fue en la zona del canal de riego cercano a la terminal de esta ciudad sobre calle Pacheco . Tras el primer análisis realizado por el médico policial, confirmaron que se trataba del cuerpo de una mujer, que luego pudo ser identificada.

“Esta mañana, alrededor de las 11:00, se encontró un cuerpo dentro del canal; previo a ello habían recorrido la zona los canes de la división respectiva de la policía de Río Negro y, como a simple vista no podíamos dar con lo que había arrojado el análisis de cámaras del 911 y de monitoreo de la ciudad , se solicitó la colaboración para remover basura que traía el agua y complicaba los trabajos”, explicó el fiscal.

E.C.P

“Una vez que se logró rescatar el cuerpo, dimos aviso a la familia que realizó la denuncia de búsqueda de paradero. Ahora vamos a esperar a los resultados que arroje el análisis forense que concretará el Cuerpo de Investigación Forense”, agregó.

La investigación se había iniciado el viernes cuando los familiares de Gatica hicieron la denuncia. Desde ese momento se concretaron varios rastrillajes, se colectaron rastros en la vivienda de la mujer, se entrevistó a familiares y amigos. También el Gabinete de Criminalística recabó imágenes y fotografías mientras que la Brigada trabajó con imágenes de las cámaras de seguridad de la zona. Además, por testimonios recabados, se la buscaba también en General Roca.

El trabajo de la policía

El comisario Inspector Javier Yáñez, jefe de la Unidad Regional V, informó que durante la mañana de este martes habían iniciado un rastrillaje en la zona del cruce de la calle O'Higgins y la Ruta Nacional 151, donde corre paralelo del canal de riego.

El oficial indicó que el lunes una cámara de seguridad había tomado un bulto que flotaba sobre el agua que era arrastrado por la corriente, por lo que apuntaron la búsqueda hacia ese lugar, siguiendo la dirección del cauce.

E.C.P

Poco antes del mediodía integrantes del Cuartel de Bomberos y efectivos de la Comisaría 32, donde se había formulado la denuncia por la desaparición, localizaron el cuerpo a pocos metros de la calle Pacheco. Estaba en medio de un cúmulo de basura que debieron despejar.

La autopsia y las primeras hipótesis

Poco después de las 13 y tras cumplimentarse los trámites de rigor, el cuerpo fue trasladado hacia General Roca, donde se realizará la autopsia este jueves para determinar las causas de la muerte.

Según fuentes consultadas por LMCipolletti el estudio forense se realizará recién este 4 de septiembre debido a que el cuerpo permaneció muchos días bajo el agua, por lo que es necesario que tome frio y que los órganos se desinflamen para poder realizar las pericias pertinentes.

Norma Beatriz Gatica

En cuanto a los primeros indicios, este medio pudo saber que el cuerpo no presentaba signos de violencia, lo que deberá confirmase con los estudios a realizarse.