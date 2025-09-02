Un neuquino en Edén: la historia de Ignacio Gasparini, el actor que brilla en la nueva película de Ron Howard

El actor criado en Cipolletti logró cumplir su sueño de estar en la pantalla grande y compartir rodaje con figuras de Hollywood como Jude Law y Ana de Armas.

Ignacio Gasparini nació en Neuquén y se crió en Cipolletti . Desde muy chico tuvo una relación cercana con el cine y el arte, lo que lo llevó a estudiar en Buenos Aires y también en Córdoba. Sin embargo, al finalizar su formación académica descubrió que su verdadera pasión no estaba en la dirección ni en la producción, sino en la actuación.

Esa certeza lo impulsó a tomar una de las decisiones más importantes de su vida: mudarse a Australia para comenzar allí el camino como actor. Una apuesta arriesgada, pero que con el tiempo le dio la razón.

“ Siempre tuve la idea de irme a Australia a actuar. Estudié cine, pero me di cuenta de que lo que quería era estar frente a la cámara ”, contó en diálogo con Canal 7 Noticias.

Ignacio Gasparini - Neuquino actor en Australia

Australia, el puente hacia Hollywood

Gasparini llegó a Australia con una visa Working Holiday, que le permitió vivir distintas experiencias laborales mientras alimentaba su sueño. La pandemia retrasó sus planes y lo obligó a extender su estadía con distintos trabajos, pero lejos de desanimarse, esa etapa le dio fuerzas para seguir adelante.

Cuando su tiempo en el país comenzaba a agotarse, tomó una decisión clave: mudarse de Perth a Sídney. Allí consiguió un representante y, casi de inmediato, le surgió la oportunidad que cambiaría su vida.

“Fue el tiempo, la suerte y estar preparado. Apenas conseguí un representante apareció la posibilidad de una audición para una película de Ron Howard. Yo lo di todo, pero después uno trata de olvidarse y seguir con la vida. A las dos o tres semanas me llegó un mail que decía: Ron Howard vio tu audición y estás en un grupo preseleccionado”, recordó con emoción.

Ignacio Gasparini - Neuquino actor en Australia

La película en cuestión era nada menos que Edén, la más reciente producción del reconocido director Ron Howard, ganador del Oscar por Una mente brillante y creador de éxitos como Apolo 13 y El código Da Vinci.

El elenco de Edén incluye a figuras de renombre internacional como Jude Law, Ana de Armas, Daniel Brühl y Sydney Sweeney. En ese marco, Gasparini logró quedarse con un papel importante: el de Manuel, un joven ecuatoriano que se cruza en la historia de un grupo de europeos que buscan fundar una comunidad ideal en la isla Floreana, en el archipiélago de Galápagos.

“Tuve apenas una semana para preparar el personaje. Manuel es el único lugareño de la historia, un ecuatoriano que llega a ayudar a construir un hotel en la isla. Fue un reto enorme y al mismo tiempo un aprendizaje increíble”, explicó el actor neuquino.

Ignacio Gasparini - Neuquino actor en Australia

La historia detrás de Edén

Ambientada en 1932, la película narra la llegada de un grupo de europeos –en su mayoría alemanes– a la isla Floreana, en busca de una vida utópica alejada de la civilización y de los conflictos políticos de su tiempo. Sin embargo, a medida que nuevas personas se suman a la comunidad, el sueño comienza a desmoronarse y surgen tensiones que ponen en riesgo la convivencia.

En ese contexto aparece Manuel, el personaje interpretado por Gasparini, que aporta un matiz clave a la trama al ser el único personaje local.

“Es un rol que me permitió representar una voz distinta dentro de la historia, la mirada de alguien que pertenece a ese territorio y que observa cómo se va transformando la comunidad. Fue un desafío porque había que hacerlo creíble, con acento y con mucho trabajo de preparación en poco tiempo”, explicó.

Ignacio Gasparini - Neuquino actor en Australia

Un rodaje inolvidable

La filmación de Edén se extendió durante dos meses y medio. Para Gasparini, cada jornada fue un verdadero aprendizaje. “Al principio pasaba mucho tiempo en el tráiler, más tranquilo, pero a mitad de rodaje decidí que no quería perderme nada. Me quedaba en el set, charlaba con todos, observaba las escenas y absorbía cada detalle. Venía de trabajar en producciones independientes y de repente estaba en una megaproducción. Fue como tocar el cielo con las manos”, relató.

El neuquino destacó la generosidad de sus compañeros y la posibilidad de compartir escenas con artistas de gran trayectoria. “Me llevé muchas charlas, consejos y momentos que atesoro. Uno llega con nervios, pero después se da cuenta de que son personas que también disfrutan del trabajo y eso te da confianza”, agregó.

Edén ya se estrenó en varios países y recibió elogios por su propuesta visual y narrativa. Sin embargo, todavía no llegó a las salas de Latinoamérica, algo que se espera ocurra en los próximos meses. De no ser así, la película podría aterrizar directamente en plataformas de streaming.

Ignacio Gasparini - Neuquino actor en Australia

Mientras tanto, Ignacio Gasparini comparte en sus redes sociales (@nacho_gaspa) imágenes del detrás de escena y recuerdos de lo que significó para él esta experiencia transformadora. “Subo todo el backstage porque para mí fue un sueño hecho realidad. Quiero que la gente que me sigue pueda vivir un poco de lo que fue estar ahí”, comentó.

Con un papel que promete abrirle nuevas puertas en la industria, Ignacio Gasparini se consolida como uno de los talentos neuquinos con proyección internacional. Y su historia, sin dudas, inspira a toda una generación de jóvenes que sueñan con brillar en la pantalla grande.