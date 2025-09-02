Vuelve el invierno bajo cero a Neuquén: clima frío y ventoso durante la semana

Esta semana revive el invierno, que ya parecía despedirse de Neuquén. Un clima de temperaturas bajo cero se hará presente hasta el jueves con fuertes vientos durante las primeras jornadas. Hacia el fin de semana las condiciones mejoran. El cielo estará despejado prácticamente todos los días.

El pronóstico extendido de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) prevé un notable descenso de las temperaturas mínimas.

Este martes estará parcialmente nublado, pero se despejará a medida que avance la jornada. El día se mantendrá con condiciones similares a las de la semana pasada, con vientos de moderados a fuertes con ráfagas de hasta 57 km/h. La máxima será de 14°C y descenderá hasta -1°C.

Clima - Invierno - Frio (8) Claudio Espinoza

Cómo estará el clima el resto de la semana en Neuquén

El miércoles, el cielo permanecerá despejado y dará lugar a la tendencia para el resto de la semana. La temperatura máxima será la misma que el martes, aunque las mínimas llegarán a -4°C durante la noche. El viento se mantendrá cerca de los 30 km/h con ráfagas de hasta 54 km/h durante la tarde.

El jueves el cielo continuará despejado. Las temperaturas serán similares al martes y miércoles, con una mínima de 3°C apenas más elevada y una máxima también de 14°C. El viento será prácticamente imperceptible, manteniéndose por debajo de los 10 km/h, llegando a una brisa de 13 km/h en horas de la noche.

El viernes el cielo seguirá despejado toda la jornada, tanto de día como de noche. Las temperaturas comenzarán una tendencia al alza hacia el fin de semana con una máxima de 16°C y mínima de -1°C. Los vientos serán leves, rondando todo el día los 30 km/h.

clima-despejado-neuquén.png

El fin de semana la nubosidad y el viento aumentarán progresivamente. El sábado comenzará despejado y aparecerán algunas nubes hacia la noche. Se espera una notoria amplitud térmica, con máximas de hasta 21°C y mínimas de 1°C. El viento será leve rondando los 20 km/h, con algunas ráfagas de 37 km/h sobre el final del día.

El domingo será un día templado con máximas de 20°C y mínimas de 3°C sobre la noche. El cielo estará mayormente cubierto y se irá nublando completamente a medida que avance la jornada. El viento irá en aumento en el transcurso del día. Comenzará en 18 km/h con ráfagas apenas más fuertes. En horas de la noche se esperan ráfagas de esta 51 km/h.

Las temperaturas bajo cero se agudizarán a medida que se avance hacia el oeste llegando a -8°C en localidades cordilleranas de la franja central de la provincia, como Aluminé. En San Martín de Los Andes, las temperaturas no serán tan extremas y se esperan nevadas débiles durante el martes.

El pronóstico de nieve se enfatiza en Villa La Angostura, donde se pronostican precipitaciones durante el martes y el miércoles con temperaturas estables alrededor de los 0°C.

En el centro de la provincia el pronóstico es similar al de la capital provincial, aunque con tendencias a temperaturas más bajas. En Zapala la temperatura el miércoles llegará a los -6°C.