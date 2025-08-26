¿Sigue el viento en Neuquén? Así estará el tiempo esta semana

El lunes se sintieron fuertes ráfagas de viento. ¿Qué dice el pronóstico del tiempo de la AIC para los próximos días?

Después de un fin de semana con clima inestable y un lunes con ráfagas de hasta 70 km/h, la semana se estabiliza. Se esperan días con máximas primaverales, mínimas bajas y vientos leves. Hacia el fin de semana las temperaturas descenderán notablemente por el ingreso de un frente frío por el atlántico.

Este martes se espera un clima excelente para actividades al aire libre durante el día, ya que se pronostica cielo despejado, con 22°C de máxima y vientos leves de hasta 17 km/h. A la noche, como será característico de la semana que entra, la temperatura bajará drásticamente llegando hasta los 0°C.

El miércoles también se espera mucha amplitud térmica llegando a temperaturas máximas de 22°C y mínimas de 3°C hacia la noche. El viento llegará al punto más calmo de la semana y el cielo se mantendrá cubierto.

Para el jueves se espera un día nublado con temperaturas de hasta 24°C durante el día. La velocidad del viento comenzará a intensificarse a medida que avance el día. Hacia la noche, las temperaturas descenderán hasta 1°C y el viento alcanzará los 43km/h con ráfagas de hasta 75 km/h.

soleado 1200.jpg

El viernes 29 se espera un "ingreso de aire polar desde el atlántico", según el informe de AIC. Durante el día las máximas rondarán los 12°C. El cielo se mantendrá cubierto y el viento seguirá con ráfagas de hasta 70 km/h y se calmará, aunque levemente, hacia la noche.

El sábado estará incluso más frío, con máximas de 7°C, aunque las mínimas seguirán en el mismo rango que el resto de la semana. El viento se mantendrá en 30 km/h con ráfagas de hasta 45 km/h. Se esperan precipitaciones dispersas durante el día.

El domingo, el cielo estará cubierto durante el día y se despejará parcialmente hacia la noche. Tal como el sábado, el clima permanecerá frío con máximas de 9°C y mínimas de hasta -2°C. El viento tendrá una intensidad leve rondando los 30 km/h.

El informe de AIC también agrega que el fin de semana permanecerá inestable tanto en el alto valle como en la meseta y la costa. La cordillera permanecerá con un importante déficit de precipitaciones.

Alerta amarilla en la Patagonia: pronostican fuertes vientos, lluvias y nieve

El viento y las precipitaciones se harán presentes en la primera parte de la semana, ya que se advierte la presencia de estos fenómenos en la jornada del martes y miércoles en algunas provincias patagónicas. Además ya se anticipa la llegada de la tormenta de Santa Rosa, que afectará a varias zonas del país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió dos alertas amarillas y recomendó tomar precauciones especiales este martes 26 de agosto. Cabe recordar que el color amarillo en las advertencias de este tipo señala que se esperan “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

mapa_alertas (21)

Según se detalló, una de las alertas anticipa la llegada de fuertes lluvias y el momento más intenso para estas precipitaciones será durante la noche, además de que se extenderá hasta la madrugada del miércoles 27.

“El área será afectada por lluvias persistentes. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, pudiendo ser superados de manera puntual", señaló el SMN.

Y se destacó que en las zonas más elevadas, las precipitaciones podrán ser en forma de nieve o lluvia y nieve mezclada. Esta alerta afectará a la provincia de Santa Cruz.