Imágenes sensibles: pasó "volando" por el ripio de una calle, atropelló a una perra y huyó

El animal quedó tirado, retorciéndose de dolor. Su dueña, desesperada, apeló a la solidaridad de las proteccionistas. Necesitan ayuda.

El domingo al caer la tarde, vecinos y vecinas del barrio Hipódromo se estremecieron al ver cómo un auto pasó a toda velocidad y su conductor ni siquiera parece haberse dado cuenta que había atropellado a una perra. "El video costó ver un montón", dijeron las proteccionistas que fueron convocadas a la emergencia, por una dueña desesperada que no sabía a quién recurrir para salvarla.

El automovilista la dejó abandonada en la calle de ripio, retorciéndose de dolor, mientras otros animales pareciera que le daban el apoyo emocional que no pudo darle más nadie en ese momento.

Las imágenes son brutales: "El auto ni frena ni para. La pasa por encima como si nada, como si no se hubiese dado cuenta", relató con dolor Ivana Malaspina, una reconocida proteccionista local que sale al rescate de varios animales de la meseta y otros sectores vulnerables de Neuquén capital.

La perra se llama Lula. Es una mestiza de alrededor de tres años, que fue rescatada por su dueña del basural de la meseta cuando era apenas una bebé. “La encontró una mujer en el basural, la cuidó desde bebé, la crió con lo poco que tiene y sobrevivió gracias a sus cuidados", destacó Malaspina, en diálogo con LMNeuquén.

Su dueña se dedica a la venta ambulante. Tiene cinco hijos. Por supuesto que no quiere que su perra ande en la calle, pero la malla precaria que protege su terreno es una malla precaria que no resistió.

Lula se escapó unos metros y, segundos después, fue atropellada en el ripio de la calle. "Luego la perra vuelve arrastrándose a su casa, gritando de dolor. Otras perritas la acompañaron", describió Ivana, conmovida.

El conductor no solo no frenó: ni siquiera se detuvo para mirar qué había atropellado. "Podés no haber visto una perra, pero había otros animales. Podría haber sido un niño claramente", advirtió la la proteccionista, y lamentó que no haya un autor identificado para hacer la denuncia. "La dueña no conoce el auto, y en el video pasa tan rápido que no se alcanza a ver bien la patente", indicó.

Proteccionistas al rescate de Lula

Ante la desesperación, la dueña de Lula pidió ayuda y logró contactarse con Malaspina y su red de rescate, el domingo por la noche. Lula fue derivada a la veterinaria El Candil, en Cipolletti, donde la asiste el doctor Rodrigo Darregui. El diagnóstico fue grave pero esperanzador: una vértebra desprendida, pero sin daño medular. "No perdió sensibilidad. Hay que colocarle una placa para estabilizar la columna, y va a volver a caminar", explicó Ivana.

La cirugía cuesta $1.100.000, pero entre la medicación y la internación estiman un total de $1.500.000. "La vamos a operar igual, aunque debamos ya $800.000 por un galgo que también fue operado. No podemos dejarla así. Si no se opera ya, puede perder la movilidad al 100%", señaló con firmeza.

La operación está prevista para este martes. Se agradece mucho cualquier colaboración que se pueda hacer, por mínima que sea, al alias neuquen.adopciones (a nombre de Ivana Malaspina), o directamente en la veterinaria El Candil, ubicada en calle Alem, Cipolletti.

Cómo ayudar: datos claves

Alias: neuquen.adopciones

Titular: Ivana Malaspina

Veterinaria El Candil, calle Alem, Cipolletti. Dr. Rodrigo Darregui.