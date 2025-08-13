Identificaron al patrullero que atropelló y mató a una perrita en el oeste neuquino: qué dijo la Policía

La investigación avanza con firmeza y acotó el margen de responsabilidades a un patrullero identificable con dos agentes.

El hecho generó gran conmoción en Neuquén: una perrita fue atropellada por un patrullero en el oeste de la ciudad y murió en el acto. Más precisamente, en el barrio Cuenca XVI. Tras la viralización del video del momento del impacto, la Policía del Neuquén confirmó que ya identificaron al móvil involucrado y que hay dos investigaciones en curso, una administrativa interna y otra judicial.

El comisario Claudio Guevara, jefe de la Dirección de Asuntos Internos , confirmó a LMNeuquén que "ya está identificado el móvil" involucrado en el hecho y agregó: "Se inició una investigación administrativa de manera inmediata". Además, detalló que la comisaría interviniente es la del barrio Gran Neuquén y que, paralelamente, también se remitió un informe formal desde esa dependencia para avanzar con el proceso.

Lo que comenzó como una revisión interna tomó mayor relevancia en las últimas horas, ya que no se descarta alguna responsabilidad de tipo penal en el caso. "Esta investigación se lleva a cabo de forma paralela con una investigación judicial porque estamos ante una situación que posiblemente podría también tener características delictuales ", explicó también en declaraciones radiales. Aunque aclaró que será la justicia neuquina la que determine si hubo delito.

Comisaría 18 Gran Neuquén

En cuanto a los ocupantes del vehículo, Guevara evitó dar nombres, pero indicó que ya se está trabajando sobre una hipótesis concreta. “Hay una investigación preliminar que nos permite rápidamente establecer parámetros de intervención”, comentó, en relación a los pasos iniciales que permitieron reducir el rango de móviles involucrados a dos y de una comisaría específica del Oeste.

"Se identificaron dos patrulleros con logos y escudos oficiales de la Policía del Neuquén, pertenecientes a una unidad operativa del oeste de la ciudad", ratificó. La identificación de los móviles permitió acotar el margen de responsabilidades. "Porque si no, todos hablan de un móvil, pero no se sabe a qué unidad pertenece, de dónde salió ni quién lo conducía", agregó.

El caso está siendo investigado también por la Fiscalía de Delitos Ambientales y Cuidado de los Animales.

Según Guevara, cada organismo maneja distintos plazos procesales: "Nosotros desde Asuntos Internos tenemos plazos acotados para esta etapa inicial. Pero los tiempos de la Fiscalía son distintos y no los puedo especificar".

Un patrullero atropelló a un perrito y no frenó a ayudarlo

No se brindaron identidades

En cuanto a las personas que iban a bordo del patrullero, si bien aún no se dieron a conocer identidades, sí se confirmó que "generalmente los móviles policiales se desplazan con no menos de dos efectivos". Por supuesto que no tendría la misma responsabilidad quien iba al mando del vehículo, respecto de su acompañante.

La situación genera una fuerte reacción social y también institucional. "Es un hecho impactante. Uno no espera ver este tipo de acciones. Por eso, las investigaciones buscan reunir todos los elementos necesarios para determinar si hubo responsabilidades en el accionar policial y que éstas sean juzgadas por los organismos correspondientes, ya sea en el ámbito interno o judicial", reconoció Guevara.

También fue categórico al subrayar que el proceso debe respetar el marco legal: "Se deben corroborar la fiabilidad de las pruebas, ya sean videos, fotos o testimonios. Todo debe respetar el debido proceso legal para que eventualmente puedan utilizarse como pruebas en una acusación". Sobre todo, teniendo en cuenta el uso de la Inteligencia Artificial para crear contenido que parece real, pero no lo es.

Mientras tanto, la imagen del patrullero alejándose tras arrollar a la perrita continúa circulando en redes, generando indignación y pedidos de justicia. La investigación avanza, y las responsabilidades -administrativas o penales- comenzarán a definirse en los próximos días.