Solidaridad en acción: un empresario transforma un comedor y le da trabajo a los vecinos

Los integrantes del comedor Ubuntu Ferri están muy agradecidos con un empresario local por la construcción de un salón que cuenta con cocina, baños y una ducha.

Merced a la generosidad de un conocido empresario local , se está construyendo en el sector de las vías de Ferri un salón de usos múltiples que permitirá al comedor Ubuntu Ferri contar con mejores instalaciones para desarrollar sus diversas actividades solidarias. La obra se está ejecutando a buen ritmo y se espera que esté terminada dentro de un mes .

El nombre del empresario se mantiene en reserva por ahora, ya que se quiere dar a conocer su identidad cuando se finalicen e inauguren los trabajos. Los albañiles que desarrollan las tareas son vecinos de los alrededores, de esta manera pueden generarse ingresos, en un sector urbano donde para mucha gente existen limitadas oportunidades de empleo .

Los responsables del comedor están más que contentos y agradecidos por la iniciativa , que viene a cumplir un sueño largamente acariciado. Las actividades del emprendimiento comenzaron el 20 de agosto de 2015 , pero bastante más antiguo es el ropero comunitario de la entidad solidaria, ya que data del 8 de agosto del 2002.

Han sido muchos años de esfuerzo sostenido. El ropero se mantuvo en forma itinerante un tiempo, pero después todo terminó por concentrarse en la casa de Mónica Genen, la referente del Ubuntu Ferri. En la actualidad, la organización tiene su sede en un predio del denominado Sector B de la toma de las vías, a una casa de distancia del propio hogar de la dirigente.

Vale destacar que, además de platos de comida y de ropa para los más necesitados, la entidad cuenta con un botiquín comunitario, al que la gente acude en busca de medicamentos por falta de dinero, o porque su obra social no les ofrece cobertura o porque no están disponibles en la ciudad o la región.

El salón de la gente

El hecho es que hace unos diez días, merced al interés y compromiso de un conocido empresario cipoleño, se empezó a construir un salón multipropósito, que facilitará la labor solidaria y que, por si fuera poco, se convertirá en un espacio abierto para los pobladores y sus inquietudes.

Entre otras alternativas, está la de participar en cursos y talleres que también son una propuesta permanente del Ubuntu para la capacitación y la formación de quienes quieran aprender y acceder a más posibilidades de trabajo. A la vez, quienes quieran estudiar tranquilos tendrán las puertas abiertas para que puedan hacerlo.

Con cocina, baños y una ducha

Genen expresó que la edificación constará de un recinto de dimensiones convenientes para el salón y dispondrá de baños separados para hombres y para mujeres. Asimismo, contará con un lugar para la cocina y de una ducha utilizable por los vecinos, que será de mucha utilidad, en especial, para el tórrido verano.

El suministro de agua de las futuras instalaciones se realizará a partir de una perforación ya existente y para la provisión de electricidad se verá de mejorar la conexión existente.

La referente está maravillada por el ritmo de avance de la obra y prácticamente a diario sube fotos a su perfil de Facebook (Meta) para mostrar la marcha de los trabajos.

Un comedor imprescindible

La actividad del Ubuntu no se detiene. Con el aporte y la generosidad de la gente, se ha podido mantener en funcionamiento el comedor, incluso luego de que se dejará de recibir ayuda alimentaria de cualquier fuente pública. A veces, la falta de ingredientes como carne, pollo o verduras, le ha impedido cocinar en algún día. Pero, apenas se cuenta con ellos, se vuelve a preparar cientos de porciones de comida.

En el ropero comunitario, en tanto, siempre se están entregando prendas de vestir y calzado y, por otro lado, si no se dispone de medicamentos en el botiquín, se los consigue a través de una amplia red de contactos. Además, como todos los años, recientemente se organizó un nuevo festejo por el Día del Niño.