La Mañana colectivo

Pánico en el puente Cipolletti-Neuquén: un colectivo casi cae al vacío

El micro de larga distancia casi se desbarranca del puente carretero interprovincial. Momentos de tensión y dramatismo.

  photoEl colectivo quedó suspendido en el medio del puente Carretero.

Un colectivo de larga distancia quedó colgado del Puente Carretero que une Cipolletti- Neuquén. El transporte circulaba en sentido este–oeste con dirección a la capital neuquina cuando el conductor perdió el control, impactó contra el separador de carril y casi desbarranca al deslizarse hacia el lateral derecho del puente.

El colectivo perteneciente a la empresa Vía Bariloche quedó suspendido y sostenido en la mitad de la formación, finalmente lograron retenerlo para que no caiga al vacío. El siniestro fue notificado a las 17:40 por transeúntes que pasaban por el lugar, en un horario de alta circulación entre ambas ciudades

Colectivo de larga distancia casi cae del puente Carretero

El conductor es un hombre de 44 años, oriundo de Misiones y trasladaba un total de 23 pasajeros con destino a Bariloche. El siniestro no registró personas lesionadas y sólo hubo daños materiales. Actualmente se trabaja en el lugar para retirar el vehículo, pero no se efectuó un corte de tránsito ya que continúa en funcionamiento un carril con dirección a Neuquén.

El accidente se registró cuando el colectivo se movilizaba en sentido Cipolletti- Neuquén cuando impactó contra el separador de carril de concreto y perdió la dirección del colectivo. Los motivos de la pérdida de control del vehículo son materia de investigación.

Demoras en el tránsito

A pesar de que se mantuvo en funcionamiento un carril del Puente Carretero, se presentaron importantes demoras en el tránsito en el sentido Cipolletti- Neuquén. Los automóviles que retornaban a la capital neuquina, al final de la semana, padecieron la congestión vehicular.

El embotellamiento de vehículos llegó hasta la intersección de las calles General Pacheco con Mengelle de Cipolletti, lo que representó importantes demoras para que los conductores retornaron a sus hogares.

