Pánico en el puente Cipolletti-Neuquén: un colectivo casi cae al vacío

El micro de larga distancia casi se desbarranca del puente carretero interprovincial. Momentos de tensión y dramatismo.

Un colectivo de larga distancia quedó colgado del Puente Carretero que une Cipolletti- Neuquén . El transporte circulaba en sentido este–oeste con dirección a la capital neuquina cuando el conductor perdió el control , impactó contra el separador de carril y casi desbarranca al deslizarse hacia el lateral derecho del puente.

El colectivo perteneciente a la empresa Vía Bariloche quedó suspendido y sostenido en la mitad de la formación , finalmente lograron retenerlo para que no caiga al vacío . El siniestro fue notificado a las 17:40 por transeúntes que pasaban por el lugar, en un horario de alta circulación entre ambas ciudades

El conductor es un hombre de 44 años, oriundo de Misiones y trasladaba un total de 23 pasajeros con destino a Bariloche . El siniestro no registró personas lesionadas y sólo hubo daños materiales . Actualmente se trabaja en el lugar para retirar el vehículo, pero no se efectuó un corte de tránsito ya que continúa en funcionamiento un carril con dirección a Neuquén.

image

El accidente se registró cuando el colectivo se movilizaba en sentido Cipolletti- Neuquén cuando impactó contra el separador de carril de concreto y perdió la dirección del colectivo. Los motivos de la pérdida de control del vehículo son materia de investigación.

WhatsApp Image 2025-08-29 at 19.10.59

Demoras en el tránsito

A pesar de que se mantuvo en funcionamiento un carril del Puente Carretero, se presentaron importantes demoras en el tránsito en el sentido Cipolletti- Neuquén. Los automóviles que retornaban a la capital neuquina, al final de la semana, padecieron la congestión vehicular.

WhatsApp Image 2025-08-29 at 19.11.16

El embotellamiento de vehículos llegó hasta la intersección de las calles General Pacheco con Mengelle de Cipolletti, lo que representó importantes demoras para que los conductores retornaron a sus hogares.