Gaido reclama a Nación el pase de la multitrocha para hacer obras claves en una avenida urbana

El intendente pidió la titularidad a Vialidad Nacional para construir pluviales con fondos municipales, ante la retirada de Nación de las obras públicas.

El material de las cámaras que funcionan en esquinas semaforizadas también quedará a disposición del MPF.

Mientras se debate el posible cierre de Vialidad Nacional y distintas jurisdicciones reclaman por el mal estado de las rutas y las obras paralizadas, el intendente de Neuquén capital, Mariano Gaido, insiste con el traspaso de un sector de la multitrocha , conocida como Avenida Mosconi, con el objetivo de asumir obras clave para la conectividad de la ciudad con fondos propios.

“Necesitamos intervenir Mosconi. El mantenimiento es fundamental, tanto de los semáforos como de la limpieza. Ya no es una ruta, forma parte de la ciudad, y es muy importante que los neuquinos podamos hacernos cargo de los trabajos que hacen falta”, planteó Gaido.

El jefe comunal solicitó a Vialidad Nacional el traspaso de la traza Mosconi a la jurisdicción provincial o municipal con el objetivo de encarar obras estructurales de tránsito, infraestructura y seguridad.

Actualmente el municipio realiza algunas tareas mediante un convenio, aunque Gaido remarcó que esa modalidad resulta insuficiente. “Sin la titularidad no podemos encarar proyectos integrales como corresponde”, explicó.

Avenida Mosconi- Transito- Semaforo (4).JPG Maria Isabel Sanchez

Entre las prioridades que se podrían asumir con fondos neuquinos, destacó la construcción de un pluvial para prevenir inundaciones y la repavimentación de sectores deteriorados, como en la intersección de Saturnino Torres y Mosconi. “Cuanto antes nos entreguen la traza, antes la vamos a intervenir”, afirmó.

El intendente subrayó que la ciudad cuenta con fondos y decisión política para avanzar: “Tenemos superávit, tenemos prioridad y sabemos lo que significa esta arteria que atraviesa el corazón de Neuquén. Desde Buenos Aires no se percibe esa necesidad; nosotros sí, porque convivimos todos los días con el problema”.

Por último, el jefe comunal precisó que ya se presentó una solicitud y que el encuentro de ayer buscó acelerar la definición. “La expectativa es que nos den la titularidad, ya sea a la provincia o al municipio. Estamos esperando esa decisión”, aseguró.

Otros accesos a la ciudad para resolver el tránsito

El intenso tránsito de automovilistas que ingresan a diario en la ciudad requiere de distintas obras para ampliar las vías de conexión entre la capital neuquina y otras localidades aledañas. En ese sentido, además de reclamar el traspaso de la Avenida Mosconi, la Municipalidad anunció un ambicioso plan de obras, con nuevas avenidas de acceso.

eslovenia calle nueva

El aniversario de la ciudad se celebrará este año con la inauguración de las avenidas troncales Eslovenia y Los Paraísos, dos corredores claves incluidos en el grupo de las 25 avenidas para la ciudad de los 15 minutos en la que se transforma Neuquén y forma parte de las actividades del mes aniversario.

Este 12 de septiembre la ciudad conmemora su fundación en 1904, hecho que para el jefe comunal no pasa desapercibido y llama la atención sobre obras que por su envergadura se destacan en la Argentina.

Avenida los paraisos 1.jpeg

“Es una inauguración única a nivel nacional”, ratificó, para señalar que “se ejecutó con fondos propios y se trabajó muchísimo para que este nuevo ingreso a la ciudad jerarquice a la ciudad y resuelva la situación del tránsito sobre Casimiro Gómez”.

También anunció la inauguración de espacios públicos, el nuevo acceso a la Península de Hiroki, una nueva cancha de hockey, Confluencia de Sabores, la carrera aniversario y un nuevo sistema de recolección y limpieza que, anticipó, sorprenderá a todos los barrios comenzando una etapa nueva en la ciudad Neuquén, moderna, a nivel de las grandes capitales del mundo.

Mariano Gaido

En cuanto a las estratégicas avenidas que se inauguran, Eslovenia conecta con la avenida Los Paraísos, por donde está el acceso al Polo Tecnológico desde el ingreso norte. “Permitirá una salida rápida desde el oeste hacia la autovía”, insistió Gaido.

“Pero también es la oportunidad de conectar con una gran avenida que está muy cerca a inaugurarse, que es Soldi y es la conectividad con Huilén consolidando un gran corredor, desde el norte al oeste y viceversa”, explicó.

“La ciudad de los 15 minutos comienza este lunes, la obra más importante a nivel municipal de la República Argentina está en Neuquén capital, lo hacemos los neuquinos con fondos propios del superávit, con las cuentas ordenadas y demostramos al país, una vez más, lo eficiente que somos”.

Gaido no dejó pasar el hecho de que esta obra era un compromiso ya firmado con el gobierno nacional: “Hemos tomado la decisión de continuar los loteos, de continuar el desarrollo de los paseos costeros, de continuar las obras que tienen que ver con la conectividad de las rutas nacionales. Con fondos propios no se paraliza absolutamente nada”.