Neuquén celebrará su aniversario N° 121 con la inauguración de más de 20 obras

La ciudad se prepara para la celebración de su nuevo aniversario con importantes inauguraciones durante todo el mes de septiembre.

Con motivo de los festejos del 121 aniversario de la ciudad de Neuquén, el intendente Mariano Gaido anunció una serie de inauguraciones esperadas por los vecinos y las vecinas, que tendrán lugar durante todo el mes de septiembre.

Desde el municipio capitalino anunciaron entre las habilitaciones estrellas la del nuevo módulo del Polo Tecnológico, y la ampliación del del Paseo Costero, en la zona del Club Independiente. Además, se informó habrá diversas propuestas culturales y turísticas como la Feria Internacional del Libro y Confluencia Sabores.

Gran parte de estas inauguraciones tienen que ver con el histórico plan de asfalto de más de 3.000 cuadras. En este sentido, quedarán habilitadas las obras de asfalto del barrio Rincón de Emilio; la del cruce de las calles Cholar y Mosconi; la del sector los Pumitas en el barrio Confluencia; la del Parque Familia y la del barrio Valentina Sur.

OBRAS- MUNICIPALIDAD- NEUQUEN- ANIVERSARIO-2

También se inaugurará la pavimentación de las calles Paraísos, República de Eslovenia, Racedo, Soldi y Chivilcoy.

Uno de los ejes de la gestión de Gaido tiene que ver con la planificación ordenada de la ciudad y el desarrollo de loteos con servicios y la eliminación de asentamiento irregulares. De esta manera se inaugurarán más lotes con servicios en Z1.

La innovación y modernidad es uno de los aspectos en los que viene trabajando el municipio. Dentro del mes aniversario se sumará un nuevo sistema de bicicletas eléctricas. Un medio de transporte sostenible que se suma a Si Bici y al transporte público de pasajeros de calidad que viene funcionando Neuquén.

OBRAS- MUNICIPALIDAD- NEUQUEN- ANIVERSARIO-5

Una nueva plaza se habilitará en la ciudad, permitiendo la recreación de los vecinos y vecinas. En este caso, en el barrio Canal V. Será realidad un espacio verde tan solicitado en esa zona.

En esta línea, se inaugurará la obra de la plaza Balcón de la Ciudad, que se encuentra ubicada a cercanías del Polo Científico. Y también se habitará la obra de embellecimiento y renovación: la plaza La Trochita, y el patinódromo del Parque Central. Y se suma el nuevo espacio verde Parque Lineal Pastor Pluis.

Además, una de las inauguraciones más importantes tiene que ver con que el SAF de Confluencia, que terminará de convertirse en una ciudad deportiva con la habilitación de la cancha de césped sintético y la de hockey.

Otro espacio deportivo viene a confirmar la importancia del deporte en la gestión de Gaido. Comenzará a funcionar el nuevo polideportivo de Hi.Be.Pa, que recibirá a los jóvenes de la zona.

Habrá inauguraciones, pero también el comienzo de iniciativas y propuestas como las cloacas para el sector Auca Mahuida e inicio del nuevo servicio de higiene urbana.

El municipio neuquino celebra sus 121 años con propuestas que están viendo sin dudas el futuro de la capital: la juventud. Una de ellas es la Explo Empleo Joven, un espacio importante que permite la generación de trabajo formal.

Durante este mes, la gastronomía local tendrá un lugar central. Se llevará adelante el festival gastronómico más importante y reconocido de la ciudad: Confluencia de Sabores.

Nuevamente los vecinos podrán disfrutar de la infraestructura y mobiliario urbano que se llevó a cabo a lo largo de las costas del Limay, con la carrera aniversario de la ciudad.

Además, la obra del Mirador del Valle quedará totalmente inaugurada. Y comienza a funcionar un nuevo espacio recreativo para la comunidad.

Espacio para la cultura en la ciudad

La cultura local este mes tendrá su lugar con la Feria Internacional del Libro “Marcelo Martín Berbel”, donde se espera la participación de escritores reconocidos a nivel local y nacional.

El tradicional desfile aniversario de la ciudad, en esta oportunidad, ocurrirá en la calle Obrero Argentino, con la habilitación del asfalto.

Finalmente, contribuyendo a la seguridad ciudadana se inaugurará luminaria led en el corredor escolar del barrio Gran Neuquén Sur, que incluye al jardín de infantes N° 32, C.P.E.M N°40 y la escuela N°29. El municipio anunció la construcción del nuevo SAF en Melipal.

La ciudad de Neuquén contará con un cuarto Salón de Actividad Física (SAF), que se levantará en la intersección de las calles Arroyo Hualcupén y Rayen, en el barrio Melipal, en la zona oeste de la capital. Este nuevo espacio se sumará a los que ya funcionan en San Lorenzo, Parque Industrial y Confluencia, consolidando así una red de infraestructura deportiva sin precedentes en la ciudad.

OBRAS- MUNICIPALIDAD- NEUQUEN- ANIVERSARIO-3

El secretario de Vinculación Estratégica, Mauricio Serenelli, explicó que la licitación de la obra ya está en marcha y que “solo resta la entrega de un permiso del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU) para comenzar a darle forma a la cuarta ciudad deportiva”. Destacó, además, que se trata de una decisión política del intendente Mariano Gaido de seguir fortaleciendo el deporte comunitario y la inclusión social a través de estos espacios.

El proyecto contempla la construcción de un salón cerrado de 1.500 metros cuadrados, la repavimentación de la pista de patín y la colocación de un alambrado perimetral en la cancha de fútbol. Se trata de una inversión pensada para beneficiar no solo a los habitantes de Melipal, sino también a los barrios cercanos, que podrán acceder a un lugar seguro y de calidad para la práctica deportiva.

Actualmente, más de 700 personas de todas las edades participan gratuitamente de las actividades del SAF de Confluencia, inaugurado pocos meses atrás. Esa experiencia es un ejemplo del impacto positivo que tienen estos centros. La esquina donde se construyó se transformó en un punto de encuentro donde conviven niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos mayores en múltiples disciplinas.

En este polideportivo se ofrecen propuestas como fútbol, básquet, hockey, vóley, gimnasia artística, GAP, bailes y ritmos, yoga, entrenamiento funcional y stretching, entre otras. El municipio también trabaja junto a asociaciones civiles para sumar convenios que amplíen la oferta deportiva y garanticen la participación de toda la comunidad.

Serenelli destacó que “estas acciones contribuyen directamente a mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas. No se trata solo de hacer actividad física, sino de generar integración barrial, inclusión social y desarrollo urbano”. En la misma línea, subrayó que cada polideportivo tiene como objetivo “ofrecer un espacio de encuentro".

La construcción del SAF de Melipal representa un paso más en el plan de la Municipalidad de Neuquén de extender infraestructura deportiva en toda la ciudad.