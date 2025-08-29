Renuevan el Parque Central con un espacio de juegos seguros y zona de ejercicios

El emblemático parque de la ciudad renovará su aspecto en la antesala del aniversario de Neuquén capital. Incluye un homenaje al tren.

La Municipalidad de Neuquén renueva el sector del Parque Central Oeste con nuevos juegos y espacio para la actividad física, con el foco en la revalorización de la historia de la ciudad. La propuesta se centra en la conservación del histórico tren del sector, que permanecerá como monumento y símbolo de la identidad neuquina, y que será el centro de la temática del espacio.

“Es una inversión que el municipio realiza con fondos propios del superávit, de 2500 millones de pesos, para revalorizar la ciudad”, indicó el intendente Mariano Gaido y resaltó que, a pocos días de comenzar el mes aniversario, se iniciarán la inauguración de siete nuevos parques y renovaciones.

En el sector del Parque Central ubicado entre el museo Gregorio Álvarez y la pista de patinaje se están colocando nuevos juegos y equipamiento para actividad física. Noelia Rueda Cáceres, subsecretaria de Coordinación Administrativa e Institucional, explicó que el trabajo “tiene que ver con un plan de remodelación integral de la de nuestras espacios públicos por excelencia, como es el Parque Central, y también en tomar en consideración nuestra historia capitalina, por eso, particularmente este parque va a tener la temática de lo que son los trenes en conmemoración a la Trochita y a esos primeros fundadores que tuvo nuestra ciudad”.

juegos parque central 2

Detalló que la obra se realiza con personal e insumos municipales, y que dentro de dos semanas se instalarán los juegos. El protagonista será un gran mangrullo con forma de tren y sus vagones, acompañado de otros juegos como pórticos de hamacas -con opciones integradoras-, calesita y una lomada con tubo de gateo. Todo el espacio estará cercado y contará con un piso blando de seguridad, único en la región, especialmente diseñado para Neuquén.

Además se colocará equipamiento de calistenia para jóvenes y adultos y se desarrollarán espacios de descanso. La renovación incluye veredas accesibles y forestación que refuerza el carácter verde del parque.

parque central obras2

También hubo especial atención a la iluminación, con incorporación de tecnología moderna. “Hace ya mucho tiempo venimos con el recambio de luminarias LED. Hicimos una poda muy importante también en este parque para poder levantar las copas y que esa iluminación LED realmente deje de día todo lo que es el parque y la zona. Hicimos un cambio muy importante en LED en todo lo que es el patinódromo para que se pudieran dar las clases de manera segura y ampliar el horario de las clases municipales”, destacó Rueda.