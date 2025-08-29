El descargo de los estudiantes acusados de agredir a una compañera con los huesos de cristal

La madre de una alumna del CPEM N°41 que padece la enfermedad de los huesos de cristal denunció a tres estudiantes por arrojarle una piedra que pegó en la silla de ruedas de la menor, al ingreso de la institución educativa. Contra su denuncia, las progenitoras de los chicos, que fueron escrachados en las redes sociales, realizaron este viernes un descargo. "El piedrazo no existió, es mentira" , sostuvieron.

Las mujeres iniciaron acciones legales y radicaron tres denuncias. La última de ellas en la Comisaría de la Niñez y la Adolescencia. Las anteriores fueron ante el Ministerio Público Fiscal. En los próximos días tienen programado asistir a una instancia de mediación . Mientras tanto, sus hijos -de 13 años - no se reincorporan al colegio. Este viernes se presentaron en el Consejo de Educación y solicitaron el cambio de institución y más tarea para la casa, hasta que el conflicto se resuelva.

Datos sensibles de los menores que los identifican se viralizaron en las redes sociales y están muy afectados por esta situación. Se sienten vulnerables y temen que alguien los ataque en la calle. "No duermen, no comen. En las noches se despiertan a gritos ", fue el testimonio de una de las madres denunciantes.

Ellas son Damaris, Olga y Rosa. Sus apellidos no serán divulgados para preservar la intimidad de los menores, más allá del contenido que si filtró en las redes y por otros medios de comunicación.

En diálogo con LMNeuquén, comentaron una serie de eventos que tienen documentados por fecha. todos ocurridos en agosto. Tal vez el más relevante es el que refiere al supuesto piedrazo que arrojaron los estudiantes contra la silla de ruedas de la compañera, en inmediaciones de una rampa de la institución. "El piedrazo no existió. Solo hubo insultos", aseveraron. No obstante, reconocieron que hubo un cruce de palabras con la madre de la menor. "La señora les pidió de mala manera que se corran, insultándolos. Ellos también insultaron", expresaron las madres.

También echaron por tierra cualquier situación de bullying. Dijeron que en la escuela están las actas donde alumnos y profesores fueron consultados al respecto y negaron que este pasando algo así con la compañera vulnerable. Incluso ella misma habría manifestado que no, al ser consultada por el cuerpo docente. Desmintieron el bullying y las supuestas amenazas.

Afectados psicológicamente y en sus hogares

Cuando la madre de la adolescente con la enfermedad de los huesos de cristal - osteogénesis imperfecta- denunció la situación públicamente y se viralizó, los estudiantes denunciados fueron suspendidos por 48 horas para que la escuela lleve a cabo una investigación interna. Ese plazo ya se cumplió. Los menores debían reincoporarse el 27 de agosto, pero debido a la afectación psicológica y emocional que les provocó este asunto, por el momento permanecen en sus hogares.

Las contradenuncias que realizaron van de las calumnias al hostigamiento que desencadenó esta situación en los menores. "Los chicos ni siquiera quieren salir de sus casas", comentaron preocupadas.

En un principio, no quisieron hablar del tema para que "no se siga agrandando". Pero atentas a las fotos y nombres que comenzaron a circular por distintos medios, cambiaron de parecer y realizaron su descargo para poner punto final a esta historia. Queda pendiente la mediación con un fiscal. "Es una barbaridad lo que se está diciendo. No vamos a negar que se portan mal, pero es un delirio lo de la piedra y el bullying", concluyeron.