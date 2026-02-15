Insólito: Carrillo se perdió un gol hecho y el clásico entre Estudiantes y Gimnasia terminó empatado
El delantero ex Leganés tuvo una chance inmejorable para poner en ventaja al Pincha en el Bosque, pero erró el tanto estando completamente solo.
En un clásico siempre picante, Gimnasia y Estudiantes empataron sin goles en el Bosque: el Pincha mostró una mejor cara en la primera parte, pero el Lobo contó con varias chances de riesgo para ponerse arriba en el marcador y lograr un triunfo fundamental en su cancha. A ninguno de los dos les sentó mal el empate, ya que están dentro de la zona de playoff de sus respectivos grupos.
La crónica de Gimnasia-Estudiantes
El encuentro comenzó con mucha dinámica, aunque sin un dominador claro. Gimnasia, con el apoyo de su gente, intentó construir jugadas asociadas y prácticamente todas las pelotas pasaron por los pies de Nicolás Barros Schelotto. Estudiantes tuvo a la pelota parada como aliado fundamental, y priorizó la verticalidad: Guido Carrillo, con un testazo, avisó.
Promediando la primera mitad, la pierna fuerte abundó y hubo poco espacio para que los volantes pudieran prevalecer. Algunas incursiones individuales, sobre todo del Pincha, lo hicieron estar más cerca del gol: un interesante desborde de Fabricio Pérez, delantero recostado sobre el sector izquierdo, no llegó a buen puerto tras un buen corte de Renzo Giampaoli.
Sobre el cierre del período inicial, los de Eduardo Domínguez se mostraron superiores y tuvieron dos acciones inmejorables para abrir el marcador. Eric Meza definió mal tras haber escalado por el carril derecho; y Cristian Medina se encontró con Nelson Insfrán luego de un extraordinario pase de Carrillo. En el rebote, Pérez remató hasta en dos oportunidades y Enzo Martínez sacó la pelota sobre la línea. Mikel Amondarain, que reemplazó a un lesionado Rubén Neves, también tuvo la suya.
El Lobo acusó recibo del flojo cierre de etapa y arrancó bien en el complemento: Franco Torres dejó en el camino a un defensor e intentó ejecutar un tiro al primer palo, pero Fernando Muslera lo atoró y le ahogó el grito con el pie. Leandro González Pirez, después de un centro pasado, punteó el balón y estuvo cerca de ampliar la ventaja.
La visita mejoró con la entrada de Edwuin Cetré, que sigue perteneciendo al León por la caída de su pase a Athletico Paranaense y la transferencia frustrada a Boca. El 9, sin embargo, fue el que protagonizó un insólito errado: apareció solo por el segundo palo. Con el arco totalmente vacío, la tiró afuera. Fue el último intento de Estudiantes, que se llevó un punto del Bosque y se mete en la parte alta de su zona.
El resumen de Gimnasia-Estudiantes
Formación de Gimnasia: Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Nicolás Barros Schelotto, Augusto Max; Franco Torres, Ignacio Fernández, Manuel Panaro; y Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.
Formación de Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Gabriel Neves; Alexis Castro, Cristian Medina, Fabricio Pérez; y Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.
Estadio: Juan Carmelo Zerillo.
Árbitro: Yael Falcón Pérez.
Transmisión: TNT Sports.
Te puede interesar...
Leé más
Escándalo en la previa del clásico platense: un piedrazo estalló un vidrio en el micro de Estudiantes
Boca sufre ante el Platense de Amarfil, que se planta en la Bombonera
-
TAGS
- estudiantes
- Gimnasia
- clásico
Noticias relacionadas
Dejá tu comentario