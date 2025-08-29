Las fotos más impactantes del micro que casi cae del puente: pánico y demoras

Ocurrió en la tarde de este viernes en una hora pico. De milagro no fue una tragedia. Las imágenes reflejan el dramatismo que se vivió.

Fue el gran susto del día en la región. Un colectivo de Vía Bariloche que se dirigía en dirección Cipolletti-Neuquén estuvo a nada de caer desde el puente carretero al vacío en la tarde de este viernes, lo que generó tensión, dramatismo y demoras en una hora pico.

Por lo que se sabe hasta el momento, el conductor perdió el control, impactó contra el separador de carril y casi desbarranca al deslizarse hacia el lateral derecho del puente.

El colectivo perteneciente a la empresa Vía Bariloche quedó suspendido y sostenido en la mitad de la formación , finalmente lograron retenerlo para que no caiga al vacío . El siniestro fue notificado a las 17:40 por transeúntes que pasaban por el lugar, en un horario de alta circulación entre ambas ciudades.

Colectivo de larga distancia casi cae del puente Carretero

El conductor es un hombre de 44 años, oriundo de Misiones y trasladaba un total de 23 pasajeros con destino a Bariloche. El siniestro no registró personas lesionadas y sólo hubo daños materiales. Actualmente se trabaja en el lugar para retirar el vehículo, pero no se efectuó un corte de tránsito ya que continúa en funcionamiento un carril con dirección a Neuquén.

El accidente se registró cuando el colectivo se movilizaba en sentido Cipolletti- Neuquén cuando impactó contra el separador de carril de concreto y perdió la dirección del colectivo. Los motivos de la pérdida de control del vehículo son materia de investigación.

A pesar de que se mantuvo en funcionamiento un carril del Puente Carretero, se presentaron importantes demoras en el tránsito en el sentido Cipolletti- Neuquén. Los automóviles que retornaban a la capital neuquina al final de la semana, padecieron la congestión vehicular.

Las mejores fotos del hecho que alteró la tarde del viernes

El antecedente en esa zona

Un operativo de rescate de alta complejidad se desplegó el 18 de junio al mediodía en el puente carretero que une Neuquén con Cipolletti, tras la caída de un adolescente desde la estructura ferroviaria ubicada sobre el río Neuquén. El joven, de 13 años y oriundo de Cipolletti, fue asistido por personal especializado y trasladado al hospital Castro Rendón con lesiones leves.

El hecho ocurrió a las 12:25, cuando una alerta al sistema de emergencias informó que una persona había caído desde las vías del tren ubicadas junto al puente carretero. Inmediatamente, se activaron los protocolos de rescate y se movilizaron la Brigada de Altura y la Brigada de Buceo y Rescate del cuartel central, quienes lograron asistir al menor en un lugar de difícil acceso.

Según precisó a LMNeuquén el comisario Juan Molina, jefe del Cuartel Central, el adolescente había acudido al lugar con intenciones de pescar. Mientras se encontraba sobre la estructura, perdió el equilibrio y cayó hasta la base de uno de los pilares del puente, una plataforma de hormigón ubicada a varios metros de altura sobre el nivel del río. Aunque no cayó al agua, el impacto y el entorno representaban un riesgo para su integridad física.