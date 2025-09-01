Un nene de 12 años murió tras caerse de un juego en un parque de Inglaterra.

Su familia describió al niño como “un pequeño que estaba lleno de vida”, en una emotiva despedida en internet.

Un nene de 12 años murió tras caer de un juego en un parque de Winsford, una pequeña ciudad del centro de Inglaterra , al sudeste de Liverpool. En una emotiva despedida, su familia lo recordó como “ un pequeño que estaba lleno de vida ”.

El niño, identificado como Logan Carter , sufrió el fatal accidente en el Wharton Recreation Ground, ubicado en Ledward Street. La Policía del condado de Cheshire informó oficialmente que el incidente se produjo a las 18.11 del último viernes.

De acuerdo con la misma fuente, personal del Servicio de Ambulancias del Noroeste acudió rápidamente al lugar y comprobó que el menor estaba gravemente herido tras caerse de un aparato del parque.

Lamentablemente, a pesar de los esfuerzos que realizaron, los paramédicos que lo atendieron en el lugar no pudieron evitar la muerte del pequeño.

Piden colaboración para esclarecer la muerte del niño en Inglaterra

El sargento detective John Rhodes, de la Unidad de Investigaciones de Protección de Personas Vulnerables, manifestó que se abrió una investigación para esclarecer el episodio y pidió la colaboración de “cualquier persona que haya estado en o alrededor del área de Wharton Recreation Ground, justo al lado de Ledward Street en Winsford, en el momento del incidente y haya visto algo”.

“Este fue un incidente profundamente trágico que involucró a una víctima muy joven y nuestros pensamientos están con la familia y los amigos del niño que lamentablemente murió en la escena”, expresó Rodes, según reflejó un comunicado de la Policía de Cheshire.

Además, solicitó: “En esta etapa, también me gustaría pedirle al público que no alimente ninguna especulación, particularmente en las redes sociales, ya que esta sigue siendo una investigación en curso”.

"Todos querían estar donde estaba Logan”

En una declaración también difundida por la Policía de Cheshire, la familia del niño lo recordó como “un hijo, hermano, nieto, bisnieto, primo y amigo muy querido por muchos”. “Tenía una personalidad contagiosa y una sonrisa preciosa”, lo definieron.

“Todos querían estar donde estaba Logan. Era un niño pequeño lleno de vida que quería hacer reír a todos”, destacaron en el mismo texto.

Además, dijeron que Logan “hizo que cada día valiera la pena” y señalaron que “era la terapia de todos, su tranquilidad”. “Lo extrañaremos más de lo que podemos expresar con palabras”, manifestaron.

Al mismo tiempo, pese a la tristeza del momento, sostuvieron: “Nos reconfortan las palabras de apoyo que hemos recibido mientras nos tomamos un tiempo para asimilar la pérdida prematura de nuestro hijo de ojos azules”.

“Mi corazón se partió en dos”, el conmovedor posteo del papá

Más allá de la despedida general de la familia, el papá de Logan recurrió a las redes sociales para dedicarle un conmovedor posteo a su hijo.

“Cuando me desperté el viernes, mi pequeño amigo, no pensé que sería la última vez que los vería”, escribió Rob Carter en su Facebook.

Además, remarcó: “Mi corazón se partió en dos. Nunca te olvidaré, amigo, duerme bien y te veré algún día en la puerta”.

“Te quiero mucho, Logan. Xxx para siempre 12. Xxx”, completó el papá del menor.