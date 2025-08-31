Horror en Centenario: sospechan que el bebé fue asesinado a golpes por su papá

La fiscalía recibió un informe preliminar autópsico contundente y ordenó que el hombre quede detenido. Avanzarán con el pedido de formulación de cargos.

Los integrantes de la guardia pediátrica del hospital de Centenario buscaron reanimar al bebé golpeado pero sus esfuerzos resultaron inútiles.

La investigación por la muerte de un bebé en el barrio Nueva España de Centenario dio un vuelco importante esta tarde luego de conocerse el informe preliminar autópsico: la fiscalía sospecha de que se trata de un homicidio.

Mientras gran parte de la comunidad centenariense está conmocionada por lo sucedido este fin de semana, el Ministerio Público Fiscal (MPF) avanzó en forma rápida con distintas actuaciones y una de las primeras medidas tuvo relación al pedido de la autopsia del bebé de apenas un mes de vida. De acuerdo a la información a la que pudo acceder este medio, el informe del equipo forense fue contundente: el pequeño murió por múltiples traumatismos.

Ante esta situación, el fiscal del caso, Andrés Azar , ordenó que el padre del menor permanezca detenido y mañana por la mañana, avanzará con el pedido de la audiencia de formulación de cargos por el delito de homicidio. Se presume que la acusación incluirá más de un agravante y todavía se desconoce si la madre de la criatura podría recibir algún tipo de imputación o será considerada como testigo.

El informe preliminar de la autopsia fue contundente

Hasta las primeras horas de este domingo, los interrogantes sobre la causa de muerte del bebé de un mes y siete días persistían y su papá se encontraba en calidad de demorado. Pero los resultados de la autopsia modificaron el escenario inicial y desde el MPF se resolvió ordenar la detención del hombre.

Según los datos recolectados por LMNeuquén, el incidente con el bebé estuvo cargado de dramatismo, con una ambulancia del SIEN que se encargó de trasladarlo al hospital. Desesperadas, enfermeras y médicos buscaron reanimarlo con maniobras de RCP debido a un paro cardiorrespiratorio. Los profesionales hicieron varios intentos por más de una hora pero lamentablemente alrededor de las 14, de este sábado, se confirmó su deceso.

Fiscal Andrés Azar.jpg

A partir de la muerte de la criatura, la madre, de 35 años, fue entrevistada por las circunstancias de las horas previas y brindó una versión poco creíble, asegurando que se le había caído en forma accidental a su pareja en horas de la madrugada porque tenía un brazo lesionado.

El relato hizo dudar al equipo médico y se avanzó con los pasos de rigor, es decir, poner en conocimiento a las autoridades policiales y judiciales. Una de las primeras disposiciones tuvo relación con el cuerpo del bebé y su traslado a la morgue para realizar una autopsia.

De forma paralela, el fiscal fue alertado por los médicos por signos de violencia a simple vista y, en estas circunstancias, requirió a la Policía que concrete la demora del padre, de 32 años. El procedimiento se llevó a cabo este sábado, en horas de la tarde.

Investigación abierta

Las fuerzas de seguridad se encargaron de consignar el domicilio donde ocurrió el hecho y otros dos menores, hijos de la pareja, quedaron al cuidado de familiares.

La investigación que genera estupor en Centenario y la región todavía es prematura y se aguardan más novedades mañana lunes, cuando el fiscal Azar avance con el pedido de la formulación de cargos.