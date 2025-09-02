Vecinos despidieron al bebé asesinado a golpes y convocaron a una marcha por justicia

Construyeron un altar para homenajear al bebé de 39 semanas que murió por traumatismos. El padre fue detenido y acusado de homicidio agravado por el vínculo.

Este lunes por la noche, un grupo de vecinos del barrio Nueva España se reunieron frente a la casa que fue escenario del horror cuando un padre fue acusado y detenido por asesinar a golpes a su bebé de 39 días de vida. La ceremonia sencilla fue producto de la consternación e impotencia por la crueldad desatada entre cuatro paredes.

La construcción de un altar con ladrillos y las velas en la precaria casa de calle Los Olmos de Centenario, al menos 15 personas rindieron homenaje al niño en la primera noche de septiembre. Según consignó Centenario Digital, uno de los presentes pidió un minuto de silencio, "para que nunca más suceda algo así en el barrio donde todos se conocen".

El tiempo de mutismo se extendió y la tristeza invadió a todos los presentes. En el lugar se encontraba personal policial de la Comisaría 20 que consigna la vivienda, y si bien arribó otro móvil, no hubo uso de la fuerza. Los vecinos expresaron la impotencia de manera pacífica y con la intención de pedir justicia por el hecho ocurrido el pasado sábado por la madrugada, cuando se investiga si el sujeto molió a golpes de puño a la criatura y horas después murió en el Hospital Natalio Burd.

Luego, desde la cuenta de Facebook del barrio informaron que este martes se invita a todos los vecinos a realizar una marcha pacífica en pedido de "Justicia por nuestro bebé" a las 17:30 desde el acceso al barrio hasta la Comisaría 20.

"Se solicitará de forma inmediata una posta policial en nuestro centro comunitario, o de forma alternativa un tráiler policial en el predio ubicado bajo el centro de salud", indicaron sobre el reclamo puntual. Al respecto de los motivos de la convocatoria, añadieron: "es importante que todos acompañen por este Angelito que ya no está y por todos los niños de nuestro barrio".

Horror en Centenario: el bebé fue asesinado con golpes de puño

La concentración nocturna de vecinos tuvo lugar después del avance de la fiscalía en la acusación contra el hombre de Centenario bajo sospecha por la muerte de su bebé y aseguró que la criatura fue atacada en forma salvaje a golpes de puño. “Le dio una gran cantidad de golpes de puño al bebé”, enfatizó el fiscal Andrés Azar.

En tanto, el imputado pidió hablar y se despegó de lo sucedido: “Jamás le pegué a mis hijos”. La madre de la víctima está bajo sospecha aunque no se le atribuyó ningún delito.

Durante una audiencia en la Ciudad Judicial por la tarde, el delito que se le atribuyó a M.E.M., fue homicidio agravado por el vínculo, en carácter de autor y pidieron que el acusado quede detenido con prisión preventiva.

audiencia bebé asesinado La fiscalía anticipó que la mamá del bebé también será investigada por presunta participación. Gentileza MPF

De acuerdo a la investigación preliminar del Ministerio Público Fiscal (MPF) y la Policía provincial, el hecho fue cometido el sábado pasado entre las 6 y las 12:50. El acusado, en la vivienda del barrio Nueva España donde convivía con su pareja y junto a otros hijos menores de edad de ambos.

De acuerdo al informe preliminar de autopsia del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial, el bebé murió en el hospital de Centenario como consecuencia de traumatismos, ocasionados por diversos golpes en todo el cuerpo: uno, en la zona del cráneo, y otro, en la zona del abdomen, "tuvieron suficiente entidad como para provocarle la muerte", precisó Azar en la audiencia.