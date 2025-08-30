La inesperada noticia que sacude la vida de Emilia Attias ¿Bebé en camino?

Emilia Attias, luego de su relación añeja con el Turco Naim volvió a apostar al amor y la familia junto a su hija Gina y ¿otro bebé?

La historia de amor entre Emilia Attias y Guillermo Freire comenzó en 2023, cuando coincidieron en una fiesta realizada en el Hipódromo de Palermo. Lo que en un principio parecía ser solamente una amistad entre ambos, con el correr de los meses se fue transformando en algo más profundo.

Hacia finales de 2024 se convirtió en una relación oficial, pasados los meses de su separación del Turco Naim. La actriz, muy reservada con su vida personal, había reconocido en aquel momento: "Estamos construyendo algo lindo", dejando ver la solidez del vínculo.

En los últimos días, los rumores sobre una posible noticia que cambiaría el presente de la pareja empezaron a circular con fuerza. Una publicación en las redes sociales de Emilia encendió aún más las versiones: en una historia de Instagram, la modelo mostró un plato de comida y agregó que en esta etapa de su vida sentía la necesidad de alimentarse más. Ese pequeño detalle no pasó desapercibido para sus seguidores, que rápidamente interpretaron que podría tratarse de una señal.

attias

Amor en la dulce espera ¿bebé en camino?

La especulación no quedó allí. El periodista Luis Ventura se refirió al tema y no dudó en confirmar lo que definió como una verdadera primicia de alto impacto en el mundo del espectáculo. “Es un momento para mí grato, porque está en la dulce espera Emilia Attias. Estaría esperando la cigüeña, contando con los dedos de la mano para contar que Gina va a tener un hermanito”, afirmó en televisión, sorprendiendo a todos con sus palabras.

Emilia Attias.jpg Emilia Attias y Guillermo Freire

No es oficial

De esta manera, lo que parecía ser un simple rumor tomó otra dimensión con la declaración del periodista. Aunque la actriz y su pareja aún no hicieron un anuncio oficial, lo cierto es que la posibilidad de que Emilia se encuentre esperando nuevamente un bebé emociona tanto a sus seguidores como a su círculo más cercano.

El tiempo confirmará si la noticia es cierta, pero mientras tanto, Attias y Freire continúan viviendo un presente pleno, apostando a la familia y a una relación que, tal como ella misma expresó, se construye con cariño y proyectos compartidos.