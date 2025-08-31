El incómodo momento que vivió Vanina Escudero en la Mesaza de Mirtha Legrand

Ante las consultas de Mirtha Legrand sobre la relación con su hermana, Silvina, Vanina Escudero se incomodó y prefirió no dar respuestas a la conductora.

En su tradicional mesaza de sábado, que se emite por El Trece, Mirtha Legrand , no dudó en preguntar aquello que el público quiere escuchar, y esta vez la protagonista fue Vanina Escudero , quien se refirió a la relación con su hermana, Silvina Escudero, luego de un tiempo de distanciamiento que fue tema de conversación en los medios.

La consulta directa de Mirtha generó cierta incomodidad en Vanina, quien eligió ser medida en sus palabras. Con una sonrisa y buscando evitar profundizar demasiado en un tema sensible, respondió: "Está bueno respetar", dando a entender que algunas cuestiones familiares prefieren mantenerlas en la intimidad.

La conductora, fiel a su estilo, quiso saber detalles sobre el enfrentamiento entre las hermanas, algo que en su momento fue de público conocimiento. Sin embargo, Vanina marcó su postura al respecto: "Fueron unos meses, pasa que fue cuando las dos teníamos mucha exposición y tanta nota hablando de lo mismo da a entender que fue más tiempo", explicó, minimizando la duración del distanciamiento.

Con la misma sinceridad, reconoció lo ocurrido sin rodeos: "Lamentablemente sí estuvimos peleadas y eso fue de público conocimiento. Estuvimos un tiempo alejadas y lo hemos admitido. Por más que hayamos estado distanciadas obviamente el amor de hermanas y familia siempre está por encima, por eso preferimos guardar cierto respeto y nunca contamos lo que sucedió", agregó la actriz, dejando claro que hubo diferencias, pero también que la unión familiar prevaleció.

ssstwitter.com_1756652868594 Vanina Escudero presente en la mesa de Mirtha Legrand.

La reacción de Silvina Escudero desde su casa

Las declaraciones de Vanina no tardaron en llegar a los oídos de Silvina Escudero, quien siguió la entrevista desde el otro lado de la pantalla. Según trascendió, la bailarina se mostró atenta a cada palabra de su hermana y valoró que haya puesto en primer lugar el vínculo que las une por encima de cualquier conflicto pasajero.

De esta manera, Vanina logró transmitir que, aunque el tema pueda incomodar, hoy el presente entre ellas está en calma y que el vínculo fraternal sigue intacto. Su respuesta también sirvió para aclarar que lo sucedido fue parte de un momento puntual y no de una ruptura prolongada.

Escudero.jpg Vanina y Silvina Escudero

Un mensaje de unión familiar

Con sus declaraciones, Vanina dejó en claro que no se trató de evadir las preguntas de Mirtha, sino de reafirmar que la familia siempre está primero. Y aunque los cruces y distancias forman parte de cualquier relación, el respeto y el cariño mutuo pesan más. En definitiva, la breve incomodidad en la mesa de Mirtha se transformó en un mensaje de reconciliación y afecto. Vanina, con su postura, mostró que tanto ella como Silvina decidieron mirar hacia adelante y fortalecer la relación que las une como hermanas.