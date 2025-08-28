Mirtha Legrand pidió perdón tras tildar de "cornudo" a Nicolás Vázquez

La conductora de El Trece salió a reconocer su error frente a las cámaras y se disculpó con el actor.

A principios de julio, Nico Vázquez y Gimena Accardi sorprendieron a todos al anunciar su separación después de 18 años de relación, casi nueve de casados y varios proyectos laborales juntos. El escándalo se acrecentó cuando la actriz reconoció que fue infiel. Si bien ninguno tuvo nada malo para decir del otro y ya están oficialmente divorciados, a partir de la polémica que se generó varias personas opinaron al respecto. Una de ellas fue Mirtha Legrand , quien, en su programa, trató al actor de “cornudo”.

A partir de las repercusiones que tuvieron sus palabras, la conductora se mostró arrepentida. “Me pareció fuera de lugar”, afirmó. “Estoy muy arrepentida”, dijo Mirtha en diálogo con Desayuno Americano, tras sus dichos sobre Vázquez en la emisión del sábado 23 de agosto de La noche de Mirtha. “Nadie me retó, yo me reté, yo sola”, sostuvo. “Me pareció fuera de lugar, no quise insultarlo a él para nada. Es una excelente persona”, sentenció y reveló que no se disculpó personalmente con el actor porque no tenía su contacto.

En aquella emisión de su programa, Mirtha tuvo un debate con Karina Iavícoli, una de sus invitadas, sobre el fin de la relación de Vázquez y Accardi y la decisión de ella de reconocer públicamente la infidelidad. “En general una infidelidad se oculta, no se comenta”, dijo Legrand.

“Pero cómo habló ella, largo, a cámara, en la televisión. Habló, explicó. No se explican esas cosas. Se ocultan. No se hablan más”, agregó y lanzó la lapidaria frase que se hizo eco durante los últimos días: “Creo que está mal que lo haya dicho porque a él lo hace quedar como un cornudo. Fea palabra, eh. Es feo. Pero, bueno, existe, es así“.

Las palabras de Gimena Accardi que generaron el escándalo

La semana pasada, Gimena Accardi rompió el silencio en Sería increíble, programa de Olga, y reveló que le fue infiel a Nico Vázquez. Si bien admitió que su marido la perdonó y le dijo “yo te sigo amando, esto a vos no te define”, llevaban un año en crisis, esto fue la “gota que rebalsó el vaso” y los impulsó a tomar una decisión que, según sus propias palabras, probablemente deberían haber tomado antes.

“Me arrepiento, estuve mal, le pedí perdón en mil idiomas. Ya está, fui perdonada”, lanzó. A partir de esto, Vázquez habló con la prensa y no solo respaldó los dichos de su ex, sino que contó ya habían comenzado los trámites del divorcio porque era “lo más sano”.

A partir de esto, el jueves 21 de agosto Paula Varela anunció en Intrusos que esa misma mañana los actores le pusieron fin al matrimonio de casi nueve años: “A partir de ahora, lo que factura Nico, va al bolsillo de Nico; lo que factura Gimena, va al bolsillo de Gimena”. Luego, en diálogo con LAM, el director teatral confirmó que efectivamente dejaron de ser un matrimonio. “Sí, ya firmamos el divorcio. Un beso enorme para toda la gente del piso. Dije que no iba a hablar más. Gracias por respetarme, a mí y a ella”, expresó.