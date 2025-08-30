Cuánto sale ir a merendar al nuevo café de Germán Martitegui

En una de las zonas más elegantes de la Ciudad de Buenos Aires, el barrio de Recoleta, abrió sus puertas Tegui Café, el nuevo proyecto gastronómico del reconocido chef Germán Martitegui . El local está ubicado en Rodríguez Peña, entre Posadas y Alvear, un punto estratégico donde conviven hoteles de lujo, boutiques de moda y un alto movimiento turístico y local.

Con un gran ventanal que da a la calle y varias mesas dispuestas al aire libre, el espacio busca integrarse a la vida cotidiana del barrio. Además, ofrecer una propuesta distinta a lo que hasta ahora venía desarrollando el cocinero.

A diferencia de la impronta sofisticada y de alta cocina que caracterizó a Tegui restaurante, este café pretende convertirse en un punto de encuentro más relajado, pensado tanto para quienes buscan un café rápido como para quienes desean disfrutar de una pausa tranquila en medio de la ciudad. La propuesta combina sabores locales con referencias a la tradición francesa de la panadería y pastelería, lo que genera una carta variada que se adapta a distintos momentos del día.

Tegui1

Martitegui expresó que este nuevo espacio representa un anhelo personal y un paso diferente en su carrera: “Siempre imaginé tener un lugar así, más cercano al día a día de la gente. Acá se puede venir a tomar algo rápido, charlar un rato en la vereda o disfrutar de una pausa sin la formalidad de un restaurante”, explicó. Con esta idea, el chef busca acercar su estilo gastronómico a un público más amplio y diverso, sin perder la calidad y el detalle que lo caracterizan.

Una colaboración inesperada: gastronomía y moda de la mano

En esta primera etapa, el proyecto se presenta como una colaboración con la marca Lacoste, en un formato pop-up exclusivo que une dos mundos: el de la gastronomía y el de la moda. El propio Martitegui lo definió como “una experiencia exclusiva para brand lovers, donde la gastronomía y la moda se combinan en un pop-up único”. De esta manera, Tegui Café no solo se instala como un nuevo punto gastronómico de la ciudad, sino también como un espacio de lifestyle, con un fuerte componente de branding.

Tegui2

¿Cuánto cuesta disfrutar en Tegui Café?

La carta del nuevo café ofrece desde preparaciones clásicas como el espresso o el cappuccino, hasta opciones más innovadoras como el matcha latte en versiones clásicas, iced o pink. Los precios varían entre los $3.500 y los $8.000 para cafés e infusiones. Dentro de las opciones más llamativas se encuentra el Submarino Lacoste, con un valor de $7.500.

En cuanto a la pastelería, hay croissants, budines, alfajores y hojaldres de estación con frutas frescas. Entre los productos más originales se destaca el laminado cubo con dulce de leche de búfala y crema pastelera, a $7.000, además de las tartas gourmet de pistacho, banana o mango que alcanzan los $12.000.

Los brunchs también ocupan un lugar central en la propuesta: el “Rene’s Brunch” incluye un jugo, un café, un sándwich y un dulce por $50.000, pensado como una opción completa para quienes buscan una experiencia más prolongada. Los sándwiches individuales se ofrecen a $14.000.

FWATASSXMJBLLOARWOCJUDPVJM.avif Germán Martitegui.

Un nuevo capítulo en la carrera de Martitegui

Con este lanzamiento, Germán Martitegui vuelve a demostrar su versatilidad y su capacidad para adaptarse a las nuevas tendencias gastronómicas. Si bien Tegui Café mantiene un sello gourmet, se diferencia de los proyectos anteriores al priorizar la cercanía y la accesibilidad.

En palabras del propio chef, la intención es que el café sea un lugar de encuentro, tanto para vecinos de la zona como para visitantes que recorren Recoleta. De esta manera, Tegui Café se suma a la creciente oferta gastronómica porteña y promete convertirse en uno de los spots más buscados de la ciudad, combinando el sello Martitegui con un concepto más relajado y cotidiano.