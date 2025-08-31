Matilda Salazar, Dionisio Mendoza y una entrevista que sorprendió a todos

Matilda Salazar, hija de Luciana junto a Dionisio, hijo de Flavio Mendoza protagonizaron un tierno ping pong por el día de la niñez junto a Revista Gente.

En una producción exclusiva junto a Revista Gente, Dionisio Mendoza sorprendió al mostrarse como nunca antes y compartir un momento especial con su mejor amiga, Matilda Salazar . Los hijos de Flavio Mendoza y Luciana Salazar protagonizaron un divertido mano a mano desde el Circo del Ánima.

Allí, entre risas y complicidad, revelaron detalles inéditos de su vida cotidiana y de sus sueños para el futuro. La entrevista, presentada como un “ping pong” de preguntas y respuestas entre los dos pequeños “especial día del niño”, rápidamente se volvió viral en redes sociales, ya que mostró un costado íntimo y genuino de dos de los llamados nepo babies más reconocidos de la Argentina.

Aunque suelen mantener un perfil relativamente discreto, esta vez los seguidores pudieron descubrir qué los entusiasma. También, cuáles son sus pasatiempos y cuáles son las metas que imaginan alcanzar en unos años.

Dionisio está siempre presente en el circo y el teatro junto a su papá.

El gran deseo de Dionisio Mendoza

Uno de los momentos más tiernos se dio cuando Matilda le preguntó a su amigo qué hace en su tiempo libre. Dionisio, con total naturalidad, respondió: "En mi tiempo libre me gusta jugar con mi papá a la pelota", dejando en claro la fuerte conexión que tiene con Flavio Mendoza y su pasión por el deporte.

Un poco más adelante, llegó la pregunta clave sobre qué le gustaría ser cuando creciera. Sin titubeos, el pequeño contestó con firmeza: "Me gustaría ser futbolista y acróbata", dejando en evidencia que sueña con combinar tanto la destreza deportiva como el talento artístico que heredó de su papá.

La reacción de Flavio Mendoza

Tras la producción, la revista consultó a Flavio sobre las aspiraciones de su hijo y la respuesta del productor no tardó en arrancar sonrisas. "¿Vos viste? Todo el día está con la pelota y nombrándome a los jugadores. Se los conoce a todos y yo no conozco a ni uno", confesó entre carcajadas, mostrando su sorpresa por el entusiasmo futbolero de Dionisio.

Matilda Salazar, Dionisio Mendoza y un tierno ping pong para Revista Gente.

A la vez, el artista destacó que su hijo asiste a clases de fútbol y que lo apoya en todo lo que le apasiona. “Yo lo acompaño en cada paso, lo importante es que él sea feliz”, agregó, dejando claro que su rol como padre es alentarlo en cada una de sus elecciones.

El saludo más especial: Lionel Messi

Entre las anécdotas que compartió Flavio, una sobresalió por su emotividad: Dionisio recibió un saludo directo del mismísimo Lionel Messi en el día de su cumpleaños. El productor recordó ese instante con gratitud: "Tengo un gran vínculo con Celia, la mamá de Leo Messi, y tuvo el gesto de mandarle un video saludando a Dio el día de su cumpleaños", relató. Ese gesto, que quedó grabado en la memoria familiar, fue para el pequeño una verdadera muestra de cariño de parte de su ídolo.

Con esta producción, Dionisio Mendoza no solo mostró su costado más auténtico junto a su amiga Matilda, sino que también dejó ver la ternura y los sueños que lo inspiran a su corta edad. Y mientras Flavio celebra cada paso de su hijo, la historia de este dúo infantil cautivó tanto a los lectores de Revista GENTE como a los usuarios en redes, donde el video ya es un éxito.