Quién es el nuevo amor de Gimena Accardi tras divorciarse de Nico Vázquez

La ruptura sentimental entre Gimena Accardi y Nicolás Vázquez sigue dando que hablar y esta vez sumó un episodio inesperado que encendió las redes y los medios de espectáculos. En la noche del jueves, durante la emisión de LAM (América TV), Pepe Ochoa reveló quién era el famoso “random” al que la actriz había hecho referencia en distintas oportunidades.

El nombre en cuestión es Ulises, un joven de apenas 20 años que ingresó en la vida de la artista una vez que la relación con Vázquez ya había llegado a su fin. Lo más llamativo es que, según remarcaron los panelistas, Ulises no habría sido el tercero en discordia, sino alguien que apareció cuando Gimena ya había retomado su vida personal tras un viaje por Europa.

Es decir, la irrupción de este muchacho no fue la causa directa de la ruptura. Aun asi, inevitablemente, despertó comentarios, suspicacias y especulaciones en el círculo cercano de la ex pareja.

Gimena Accardi y un encuentro fortuito en pleno vuelo

En LAM dieron detalles de cómo se conocieron. De acuerdo al relato, todo sucedió durante un vuelo de regreso desde España. Allí, Gimena coincidió con Ulises, quien está por cumplir 21 años, es estudiante, deportista y forma parte de un prestigioso club. Además, su familia se encuentra en una posición económica acomodada.

El relato televisivo incluyó un momento clave: “Cuando estaban por bajarse del avión, coquetearon y ella le dijo ‘escribime’. Ulises dudó, pero finalmente aceptó y le escribió. Tuvieron dos encuentros casuales”, contaron en el ciclo. Esa anécdota terminó convirtiéndose en el disparador de un verdadero huracán mediático.

El origen del famoso “random”

Cuando Accardi habló públicamente de un “random”, en realidad se estaba refiriendo a este joven. Sin embargo, la utilización del término encendió las alarmas en el entorno de Vázquez, que no tardó en preguntarse por qué Gimena hacía referencia a alguien anónimo si la historia era diferente.

La explicación llegó con contundencia en boca de los panelistas: “Cuando se enteran, deciden contar la verdadera historia de por qué se separaron. Por eso, Ángel de Brito llega con un nombre concreto. Gime al otro día no pudo desmentirlo y tuvo que salir a decirlo”, sostuvieron en el programa.

Este nuevo capítulo demuestra que la separación entre Accardi y Vázquez sigue generando repercusiones, y que las revelaciones sobre la vida privada de ambos actores todavía tienen mucho por contar.