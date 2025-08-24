Cande Vetrano apareció en las redes con un sincero mensaje en medio del escándalo con Andrés Gil

En las últimas semanas, el mundo del espectáculo se vio sacudido por la noticia de la separación entre Nico Vázquez y Gimena Accardi . La ruptura no solo generó repercusión por tratarse de una de las parejas más queridas del ambiente, sino también por las declaraciones posteriores de la actriz, quien reconoció haber sido infiel. A partir de allí, comenzaron a circular especulaciones que involucraron a terceros, y uno de los nombres señalados fue el de Andrés Gil , actual pareja de Cande Vetrano y padre de su hijo Pino. El actor, al verse en medio de este vendaval mediático, no tardó en salir a dar su versión.

A través de sus redes sociales, desmintió con firmeza cualquier vínculo sentimental con Accardi, intentando frenar las conjeturas que lo ubicaban como supuesto responsable del distanciamiento de la pareja. Mientras tanto, Cande Vetrano optó por mantenerse en silencio y evitar comentarios públicos sobre el tema, una decisión que muchos interpretaron como una forma de proteger tanto su intimidad familiar como su relación de pareja.

Sin embargo, aunque eligió no referirse de manera directa a los rumores, la actriz no se alejó del todo de las redes sociales. De manera medida y muy puntual, fue apareciendo en Instagram con publicaciones específicas que reflejan más su costado personal y profesional que su vida privada. Una de esas apariciones estuvo vinculada a una fecha muy especial: el cumpleaños de Cris Morena, la productora y creadora que le abrió las puertas del mundo artístico cuando todavía era una niña y que fue, sin dudas, una figura clave en su formación.

Aprovechando el aniversario de la reconocida productora, Cande decidió compartir un gesto cargado de cariño y gratitud. “Feliz cumple, Cris. Te quiero”, escribió en una historia de Instagram, donde acompañó sus palabras con un video especialmente significativo. En esas imágenes se veía a Cris Morena hablando sobre las dificultades que atravesó en su vida, los momentos de profundo dolor y, sobre todo, la manera en que supo transformar esas experiencias en aprendizajes que marcaron no solo su trayectoria artística, sino también su visión de la vida.

cande vetrano

Amor al arte… y al silencio

Este saludo no pasó inadvertido, ya que para muchos se trató de un mensaje que iba más allá del simple “feliz cumpleaños”. En medio de un contexto de rumores, especulaciones y comentarios sobre su pareja, Vetrano eligió manifestarse de una manera que la conecta directamente con sus raíces profesionales y con una figura que le transmitió enseñanzas desde muy pequeña. Cris Morena fue la responsable de darle sus primeros papeles en programas que marcaron a toda una generación, experiencias que no solo la acercaron al público, sino que también consolidaron su vocación actoral.

Cande Vetrano.jpg Cande Vetrano y Andrés Gil

La elección del video, en el que Cris reflexiona sobre la resiliencia y la capacidad de transformar, sobre todo, el dolor en motor de vida, también fue interpretada como un gesto cargado de sentido. Muchos de sus seguidores lo leyeron como una forma de expresar, sin necesidad de dar explicaciones directas, que quizás ella también atraviesa momentos difíciles, pero que prefiere afrontarlos desde un lugar de silencio y fortaleza.

De esta manera, Cande Vetrano continúa marcando un perfil bajo frente a un escándalo que podría haberla arrastrado de lleno a la exposición mediática ya sea por confirmar o desmentir su situación. Eligió expresarse a través de un gesto de gratitud hacia la mujer que la introdujo en el mundo artístico, recordando sus comienzos y reafirmando que, a pesar del ruido externo, sigue conectada con su esencia. Y lo hizo de manera sencilla, con una frase breve pero contundente: “Feliz cumple, Cris. Te quiero”.