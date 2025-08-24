"Fea palabra, pero es así": la sentencia de Mirtha Legrand contra Gimena Accardi

La presencia de figuras del espectáculo y el estilo frontal de Mirtha Legrand hicieron que el debate se cargara de momentos intensos y opiniones encontradas.

El tema del divorcio de Nico Vázquez y Gimena Accardi volvió a instalarse con fuerza en los medios, pero esta vez fue en el marco de La Noche de Mirtha Legrand (El Trece), donde tanto la separación como las declaraciones recientes de la actriz sobre una infidelidad se convirtieron en el eje central de la mesa.

La presencia de figuras del espectáculo y el estilo frontal de Mirtha Legrand hicieron que el debate se cargara de momentos intensos y opiniones encontradas. Durante la velada, una de las voces más firmes fue la de Karina Iavícoli, periodista y panelista de Intrusos, quien no dudó en opinar acerca del modo en que Gimena Accardi decidió hacer pública su confesión.

“Me parece feo el lugar en el que quedó Gimena. Tuvo una necesidad de hablar y eso lo entiendo, pero yo nunca vi a un hombre hacer esto de sentarse y dar explicaciones. Creo que ella lo quiso cuidar a él porque lo quiere mucho y dio la cara. Pero es raro ver cómo la atacan. No está bien”, sostuvo, en clara defensa de la actriz.

Karina Iavícoli sobre Gimena Accardi: “Ni a los políticos le pedimos tanto”

En su análisis, Iavícoli remarcó que la reacción social y mediática resultó desproporcionada: “Ella asume que fue infiel y como él la pasó mal puso la cara. Creo que las mujeres de la mesa me van a entender: lo que quiero decir, es que sentí que nunca un varón hace eso de pedir perdón y a Gimena la están tratando como si hubiera matado a alguien. Ni a los políticos le pedimos tanto”. De esa manera, la periodista intentó contextualizar el gesto de Accardi y resaltar el doble estándar con el que muchas veces se mide a las mujeres en situaciones de crisis personales.

Cabe recordar que, en los últimos días, Gimena Accardi había quedado en el centro de la escena luego de reconocer públicamente una infidelidad. La actriz, que actualmente protagoniza la obra En otras palabras junto a Andrés Gil, fue vinculada mediáticamente con su compañero de elenco, lo que desató un aluvión de rumores. El propio Gil, a través de un posteo en redes sociales, desmintió de manera categórica cualquier tipo de relación más allá de lo estrictamente profesional.

"La infidelidad se oculta"

Las palabras de Iavícoli funcionaron como disparador para que la propia Mirtha Legrand interviniera con su estilo directo y sin rodeos. La conductora, que suele marcar posiciones firmes sobre temas delicados, lanzó una observación que no pasó desapercibida: “En general una infidelidad se oculta, no se comenta”, afirmó con contundencia.

Duras críticas de Mirtha Legrand a Gime Accardi

Legrand fue aún más lejos al criticar el nivel de exposición que Accardi eligió darle al asunto. “¡Cómo habló ella! Largo, eh. Habló, explicó en televisión, a cámara. No se explican esas cosas, se ocultan, no se hablan más”, señaló, con tono crítico. La incomodidad en la mesa quedó en evidencia cuando la periodista le retrucó: “¿Para vos está mal que ella haya hablado?”. Sin titubear, Mirtha fue tajante: “Sí. Porque a él lo hace quedar como un cornudo. Fea palabra, es fea, pero es así”, expresó, aunque acompañó la frase con una sonrisa irónica.

El intercambio dejó en claro que el caso de Accardi divide opiniones: mientras algunos destacan su sinceridad y el gesto de hacerse cargo públicamente de un error, otros consideran que exponer detalles de la intimidad en televisión puede traer más consecuencias negativas que positivas. Lo cierto es que, entre declaraciones cruzadas, opiniones mediáticas y el peso de las redes sociales, la separación de Vázquez y Accardi sigue generando un eco que parece lejos de apagarse.